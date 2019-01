Le bizzarre avventure di Jojo: un fan crea lo stand di Spider-Man

Una delle mosse di combattimento più memorabili e iconiche del franchise creato da Hirohiko Araki, Le bizzarre avventure di Jojo, è lo stand, manifestazione di energia ognuna con un proprio potere e collegata a un personaggio. I fan si sono spesso divertiti nel creare nuovi stand ispirati a personaggi di altri universi, in questo caso Spider-Man.

Il fan disegnatore Jamel Simmons ha scelto di creare la propria versione dell'arrampicamuri di quartiere proiettato nell'universo Le bizzarre avventure di Jojo, mostrando come sarebbe Peter Parker se fosse un utilizzatore di stand. Nell'immagine che potete vedere in calce, ricalcando il famoso stile di disegno di Araki, vediamo quindi il giovane Parker con una tuta che richiama il suo iconico costume rosso e blu, mentre lancia delle ragnatele dai polsi, e al suo fianco c'è lo stand Spidah-man, una versione modificata con otto braccia del famoso costume del supereroe Marvel.

La posa di Peter richiama in tutto e per tutto il vestiario e le mosse che tanto hanno reso Le bizzarre avventure di Jojo famoso nel mondo e chissà che, in uno dei tanti ragniversi presenti, non ci sia in futuro una storia dedicata al personaggio che Jamel Simmons ha inventato per il crossover.