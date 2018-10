Le Bizzarre Avventure di JoJo: foto e commenti del cast dagli eventi per Vento Aureo

Il lancio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, la quinta serie anime ispirata al manga di Hirohiko Araki, è accompagnato in questi giorni da una serie di eventi in scena in Giappone. Per l'occasione, vi riportiamo alcuni scatti e il commento del cast giapponese dello show.

Tra gli eventi celebrativi di JoJo figurano una mostra ispirata al manga di Hirohiko Araki e dedicata al 30° anniversario dell'opera cartacea: per l'occasione, il fashion center Lumine di Tokyo è stato adibito con delle speciali illustrazioni che raffigurano i protagonisti di Vento Aureo, per una collaborazione intitolata LUMINE X JOJO.

Sempre nel centro si è tenuta una proiezione speciale dei primi due episodi della nuova serie anime di David Production. In quella sede era presente anche una parte del cast giapponese: Kensho Ono, Daiki Yamashita e Junya Enoki, che interpretano rispettivamente Giorno Giovanna, Narancia Ghirga e Pannacotta Fugo.

Di seguito le loro dichiarazioni. Iniziamo da Ono:

"Sin dall'inizio del lavoro di doppiaggio, ho semplicemente fatto del mio meglio per interpretare Giorno. La seire sarà grandiosa. Non vedo l'ora di mostrarla ai fan!".

Yamashita, invece, ha dichiarato:

"Sono davvero entusiasta perché l'anime sta finalmente per iniziare e i fan potranno vederlo presto. Penso sia un'opera brillante e sono sicuro che i fan adoreranno questa nuova stagione. Spero di essere riuscito ad avvicinarmi il più possibile al carattere del personaggio che interpreto, Narancia".

Infine, il commento di Enoki:

"JoJo ha personaggi affascinanti e una storia interessante e non convenzionale. Sono onorato di essere entrato in questo franchise come doppiatore".

Il cast ha poi svelato che, per entrare il più possibile nei loro personaggi, dopo le sessioni di doppiaggio di Vento Aureo erano soliti andare a mangiare in un ristorante italiano.

Ricordiamo che il primo episodio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo debutterà sulle reti televisive nipponiche il prossimo 5 ottobre.