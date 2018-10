Le Bizzarre Avventure di JoJo: muore il doppiatore Nobou Tanaka

I fan della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno da poco ricevuto la tragica notizia della scomparsa di una delle voci più caratteristiche dell'intero cast, e cioè quella di Nobou Tanaka, doppiatore del famigerato Dio Brando negli OAV dedicati alla saga nel corso degli anni novanta.

Sfortunatamente, ci troviamo costretti a rendere nota la notizia della scomparsa del grande doppiatore giapponese Nobou Tanaka, conosciuto da molti per la sua interpretazione del carismatico personaggio di Dio Brando della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo. Ma Tanaka non è stato solo la voce del famigerato personaggio negli OAV dedicati alla serie nel corso degli anni novanta; l'attore ha lavorato anche per serie di grande fama quali: One Piece, Lupin III: Parte II e Monster. La sua carriere è anche stata legata al mondo dei varietà, a cui ha prestato spesso la sua straordinaria esperienza. A dare l'annuncio è stata Nikkan Sports, che ci informa della sua scomparsa avvenuta il 17 ottobre scorso all'età di 83 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro all'esofago.

Non è stata questa l'unica, grave, perdita per i fan delle serie animate giapponesi e dei loro interpreti, soprattutto per i fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo, arrivata quest'anno. Durante il 2018 è infatti anche scomparso Unshō Ishizuka, doppiatore di Joseph Joestar nella sua versione invecchiata, così come voce di tanti altri grandi personaggi degli ultimi anni: Van Hohenheim in Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Jet Black in Cowboy Bebop, il Professor Oak in Pokémon, Zabuza Momochi in Naruto, Koshiro e Kizaru in One Piece.

Attualmente la serie di JoJo sta vivendo la sua quinta parte, intitolata Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, che vede, nel ruolo di assoluto protagonista, il biondissimo ed eccentrico Giorno Giovanna, rivelatosi presto essere proprio il figlio illegittimo del famigerato Dio Brando impersonato da Tanaka, pronto a portarne avanti l'eredità. La serie può essere seguita in simulcast su VVVVID, e vedrà Giorno tentare la scalata alla malavita napoletana, pronto a tutto pur di riuscire a iscrivere il suo nome nell'olimpo del mondo criminale.