Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, il 5° episodio in anteprima mondiale a Lucca

Mancano pochi giorni ormai all’inizio della nuova edizione del Lucca Comics & Games, l’annuale kermesse lucchese che nel mese di novembre è solitamente sede di annunci, mostre e anteprime esclusive. La piattaforma di streaming Crunchyroll, ad esempio, ha appena annunciato un’anteprima mondiale...

Attraverso i propri canali social, la nota piattaforma ha rivelato che venerdì 2 novembre, presso il cinema Astra, verrà infatti trasmesso in anteprima mondiale il quinto episodio dell’anime intitolato Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, ossia la quinta parte della serie televisiva tratta dall’omonimo manga di Hirohiko Araki. La trasmissione avrà inizio alle ore 11:00 circa del mattino.

Ricordandovi che Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è trasmesso in italia dalle piattaforme di streaming VVVVID e Crunchyroll appunto, di seguito ve ne riproponiamo la sinossi ufficiale.

"2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna decide di scalare i vertici della mafia in modo che, una volta in cima, possa fermare il traffico di droga e la violenza che affligge la sua città. Avendo incontrato in gioventù un onorevole gangster che proteggeva il suo quartiere, decise di comportarsi allo stesso modo. In gioventù, quando veniva picchiato da suo suocero, Giorno aveva perso fiducia in se stesso, fino a quando colui che divenne il suo protettore gli insegnò il significato di contare sugli altri.

Da allora, Giorno vuole seguire le orme della malavita per proteggere i più deboli, dal momento che la polizia si dimostra incapace di farlo. Seguiremo, quindi, le vicissitudini di GioGio e dei suoi compagni, gangster antiquati, rispettosi del codice d'onore...

Qual è lo straordinario legame di questo giovane con la famiglia Joestar? E quale terribile mistero nasconde l'enigmatico padrino per il quale ora lavora?"