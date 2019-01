Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, arriva la nuova ending

Proprio nel mezzo di un arco narrativo, che vede il Team Hitman nel tentativo di assassinare Trish Una, la figlia dell'ancora sconosciuto Passione, capo del gruppo criminale di cui fanno parte i protagonisti, Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo decide di cambiare sigla di chiusura.

Con l'arrivo dell'episodio 14, che segna l'inizio della seconda metà di stagione di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, cambia anche l'ending della serie che, però, rispetto al solito, mantiene la stessa canzone. Infatti, nel cambio effettuato dalla produzione dell'anime, c'è esclusivamente una modifica nelle scene animate, mentre la canzone di fondo rimane sempre Freek'n You, canzone del 1995 di Jodeci, appartenente all'album "The Show, the After Party, the Hotel". Rimane così il contrasto tra la veloce e potente sigla d'apertura e la meno intensa sigla di chiusura.

Nel video aggiunto sull'account di Moetron, in calce, si può vedere quindi la nuova scelta di animazioni dell'ending. L'opening di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo al contrario non ha apportato alcuna modifica, rimanendo quindi la stessa "Fighting Gold" che ci accompagna fin dal primo episodio. Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo tornerà col quindicesimo episodio sottotitolato in italiano su VVVVid.it il 18 gennaio alle ore 21:00.