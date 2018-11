Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, ecco il momento più disgustoso fino ad ora

Durante l'ultimo episodio della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo abbiamo assistito ad una scena raccapricciante, in cui il protagonista è stato costretto a compiere un'azione disgustosa pur di mantenere le apparenze nei confronti dei suoi nuovi alleati.

Per chi è appassionato di lunga data della serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo non sarà stato sorpreso da quanto accaduto nell'ultimo episodio della quinta parte, Vento Aureo, ma per chi si approccia solo ora all'opera, quello che è successo deve essere stato alquanto inquietante. Durante la puntata appena andata in onda infatti, assistiamo a quella che è probabilmente la scena più disgustosa dell'intera serie fino ad ora.

Continuando quella che è ormai una tradizione del franchise, l'ultimo episodio ha visto Giorno Giovanna fare un passo più avanti nella scala del raccapricciante, quando, essendo stato portato da Bucciarati a conoscere i nuovi alleati facenti parte della sua banda, è stato costretto a bere una tazza di urina. Del resto tutta i componenti del gruppo non si fidano ancora di Giorno, e uno di loro, Leone Abbacchio, decide quindi di urinare dentro una tazza da thè.

Il malvivente procede poi ad offrire suddetta tazza al povero Giorno, che, nonostante capisca immediatamente quello che sta succedendo, si trova nella difficile situazione di non poter rifiutare. Tutti incitano il giovane a bere, e lui, alla fine, non può che cedere. I presenti restano sbalorditi nel vedere che Giorno ha bevuto l'intruglio senza battere ciglio. Viene poi rivelato, però, che Giorno Giovanna ha usato il suo potere per trasformare uno dei suoi denti in una specie di gelatina, la quale ha prontamente assorbito l'urina in questione, cosa che rende il tutto leggermente meno malsano.

Si tratta sicuramente del momento più bizzarro della stagione, ma non c'erto dell'unico, dato che lo stesso Giorno aveva, pochi episodi prima, avuto una scena inquietante di simile livello, riguardante l'occhio di un malcapitato. Ma anche in Diamond is Umbreakable abbiamo visto cose del genere, con il villain Angelo che ha strappato a morsi il muso di un cane, oppure in Stardust Crusaders, dove un tizio fu costretto a mangiare le proprie feci dopo la sia sconfitta.

Cosa ne pensate di questa scena di Vento Aureo? Avete anche voi avuto i brividi in questa scena?