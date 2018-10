Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'episodio 1 ci mostra l'eredità di Dio Brando

Qualche giorno fa ha finalmente esordito il primo episodio di Vento Aureo, la quinta serie anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nella puntata iniziale abbiamo scoperto la discendenza di Dio Brando, malvagio antagonista del franchise tratto dal manga di Hirohiko Araki.

L'erede di Dio Brando, che ci crediate o no, è il protagonista stesso della serie: Giorno Giovanna, un giovane biondo che discende dallo storico villain, il quale l'ha concepito con il corpo di Jonathan Joestar dopo gli eventi di Stardust Crusaders.

La nuova serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo comincia con Giorno Giovanna che giunge in Italia, a Napoli, e aiuta alcune persone in difficoltà. Le sue azioni, però, attirano l'attenzione di un criminale locale di nome Luca, che chiede al protagonista di pagare una tassa. Lo scontro tra i due porterà all'entrata in scena di Koichi Hirose, un uomo che sembra essere al corrente proprio del legame tra Giorno e Dio.

Ricordiamo che Vento Aureo viene trasmesso in simulcast su VVVVID.it e Crunchyroll.it: la trasmissione dei nuovi episodi della serie anime di David Production, che avrà in tutto 39 episodi, avviene ogni venerdì sera.

Voi state seguendo le nuove avventure animate degli eroi disegnati da Hirohiko Araki? Tutte le altre stagioni della serie sono presenti su Crunchyroll.