Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'episodio 9 ha introdotto Trish Una

Dopo diverse peripezie, la gang di Bucciarati ha finalmente portato a termine con successo la sua prima missione recuperando il tesoro di Polpo, nascosto in un luogo davvero insolito. Tuttavia i protagonisti de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sono solo all'inizio della loro avventura.

Dopo la promozione di Bucciarati ecco che si sono presentate nuove sfide per questo stravagante e originale gruppetto. La gang è stata, infatti, incaricata di proteggere la vita della giovane Trish Una. L'incarico viene direttamente dal padre e boss dell'organizzazione criminale napoletana Passione.

Recuperato quindi con successo la fortuna lasciata in eredità dal defunto Polpo, Bruno e ai suoi compagni vengono approcciati da uno strano vecchietto di nome Pericolo. A quanto sembra il gruppetto ha portato a termine la sua missione dimostrando di essere in un certo senso fedele, tuttavia ciò porta non solo a caricarsi di titoli altisonanti, ma anche di fardelli. Una delle tante responsabilità che Polpo aveva deciso di assumersi era la custodia di Trish. La giovane, che appare per la prima all'inizio della puntata indossando abiti da custode per celare la propria identità, si rivela essere la figlia del misterioso boss. Nonostante Trish non abbia mai incontrato suo padre - ne ignora anche l’identità e il cognome che porta è quello di sua madre -, la sua vita sembra essere minacciata a causa di tale legame e il boss ha ordinato di proteggerla.

Nonostante la primo incontro alquanto particolare che ha portato la giovane a scontrarsi con Naracia e puntagli alla gola una lama, Trish si rivela essere una donna incredibilmente attenta al suo aspetto fisico e alla cura del suo corpo, tanto da farle inserire nella lista delle cose da comprare anche una serie di articoli femminili, tra cui dei capi di abbigliamento e cosmetici Givenchy. Due aspetti contrastanti in apparenza, ma ciò fa sicuramente pensare ad una personalità complessa e non superficiale o frivola.

Sappiamo ancora poco della figlia del boss, ma avremo sicuramente modo di approfondire la conoscenza con lei in seguito. Ora però l'attenzione sembra essere puntata sul giovane Naracia, incaricato di portare a termine una nuova missione: fare la spesa.

Che ne pensate dell'episodio 9 di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo? Il merito va sicuramente dato al mangaka Hirohiko Araki e alla sua opera che ha ispirato questa serie animata.