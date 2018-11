Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, mostrata nel 7° episodio una bizzarra danza

Le Bizzarre Avventure di JoJo, durante i vari capitoli, è sempre stato caratterizzato da elementi e momenti "bizzarri", ma questa quinta stagione, Vento Aureo, è riuscita a spiazzare i fan proponendo una scena (alquanto spiazzante e divertente) di danza.

C'è da dire che il mangaka Hirohiko Araki ha abituato sin da subito i suoi lettori e fan a scene bizzarre e divertente, tuttavia l'anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo non smettono di stupirci, soprattutto l'episodio 7 di Vento Aureo. Chi legge il manga sapeva perfettamente cosa aspettarsi, tuttavia è stato interessante vedere come gli animatori sono riusciti a rendere la famosa danza.

L'ultima puntata ha visto coinvolti Narancia Ghiga, Mista Guido e Fugo Pannacotta intenti a torturare in maniere alquanto brutale uno dei loro nemici, Mario Zucchero. Dopo essere riusciti a identificare l'aggressore e aver evitato con successo un possibile omicidio, ora il gruppo è intenzionato a sapere il nome del complice e la sua posizione, con l'aiuto di Bucciarati che ha separato la testa di Zucchero dalle sue spalle

Uno dei metodi più divertenti e bizzarri che viene in mente è quello di mettere in scena una divertente e allucinante quanto breve coreografia mentre la testa del malvivente, appesa con un amo, è costretta ad assistere alla scena mentre viene letteralmente "fritta" dai raggi del sole. Questo momento sconcertante è stato riproposto in uno dei post dell'utente Twitter @imurisitm

Il tema musicale, proposto alla radio, sembra essere perfetta per improvvisare una danza. Il connubio di questa performance e gli occhi di Zucchero che generano dei fasci di luce multicolore, grazie al sole che filtra attraverso le lenti degli occhiali, conferiscono a questa scena un che di psichedelico e affascinante, quanto macabro. Ciò denota una grande fantasia e immaginazione da parte dell'artista.

Molti fan della serie hanno atteso l'adattamento per poter vedere questi particolari momenti riproposti in versione animata e si può dire che il risultato è incredibile e di ottima qualità come ha voluto anche mostrare l'utente @monhan11 mettendo a confronto l'anime e il manga. Voi che ne pensate di questo episodio? Chi sta seguendo Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo?