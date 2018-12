Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, nuovi ingressi nel cast

Si aggiungono nuovi doppiatori al cast di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, arrivata ormai al decimo episodio della stagione.

Dopo l'arrivo di Trish Una, arrivano sette nuovi personaggi che fanno parte del gruppo che darà la caccia alla ragazza. I doppiatori sono stati annunciati sull'account Twitter ufficiale di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, e vedono Shinso Fuji che darà la voce a Risotto Nero, Jun Fukushima a Formaggio, Ken Narita per Illuso, Tatsuhisa Suzuki sarà Prosciutto, Subaru Kimura doppierà Pesci, Junji Majima sarà la voce di Melone, mentre Nobuhiko Okamoto interpreterà la parte di Ghiaccio.

Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo segue le avventure di Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando e membro di un'organizzazione criminale napoletana di cui vuole diventare il capo. Il manga è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 1995 e il 1999 e fa parte di un franchise composto da più serie, tutte scritte e disegnate da Hirohiko Araki e tutt'ora in corso. L'anime è partito il 5 ottobre 2018 ed è ancora in onda ed è trasmesso con sottotitoli in Italia su VVVVID in simulcast.