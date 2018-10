Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, un nuovo makeover per Josuke!

Probabilmente uno degli aspetti più intriganti e curiosi de Le Bizzarre Avventure di JoJo è vedere come il tratto e lo stile del creatore originale, Hirohiko Araki, si sia evoluta e trasformata per ciascun capitolo della serie animata. Talvolta lo stile artistico ha presentato cambiamenti e variazioni tra le varie stagioni.

Uno di questi cambiamenti è rappresentato dalla differenza di stile tra il quarto capitolo de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Diamond is Unbreakable (Il Diamante è Indistruttibile), e il quinto capitolo, Golden Wind (Vento Aureo).

Questo è ciò che ha fatto Mista's Crotchgun (@DoritoMeatbag) sulla sua pagina Twitter, che ha provato a immaginare e disegnare il volto di Josuke in Diamond is Unbreakable con lo stile simile a quello di Golden Wind. La differenza tra i due tratti è decisamente evidente e palpabile in quanto, rispetto alla quarta stagione, la quinta è decisamente più sfumata, le linee si sono visibilmente inspessite e accentuate, prevale molto di più il carattere nero, le sopracciglia sono più prominenti e i lineamenti delle labbra sono più evidenti, così come i contorni dell'intera figura. Passiamo quindi da un volto più fine e gentile ad uno più spigoloso e marcato.

Dal momento che questo stile è basato sul character design di Araki, non si può certo negare che Josuke sta bene anche sotto questa luce. Tuttavia l'impronta artistica aggressiva che caratterizza questa quinta stagione non si adatta a quella precedente, che vede un personaggio molto più dolce.

Queste differenze sono da considerarsi un punto di forza e un elemento caratteristico dell'intera opera, probabilmente una scelta dell'artista per mostrare la diversa appartenenza dei due protagonisti a rami differenti della famiglia Joestar. Così come le scelte operate dai personaggi nel mondo criminale. Voi che ne pensate?

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è la quinta parte della corposa opera composta da Hirohiko Araki e segue le avventure di Giorno Giovanna, il figlio dell'ex criminale della serie Dio Brando. La serie è iniziata ufficialmente il 5 ottobre in Giappone e attualmente può essere trovata in streaming su Crunchyroll. La serie animata è diretta da Yasuhiro Kimura, Hideaya Takahashi e Naokatsu Tsuda per David Production.

L'opera è stata originariamente creata da Hirohiko Araki per Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1987 ed è stata suddivisa in otto parti, ciascuna delle quali segue una generazione diversa della famiglia Joestar.