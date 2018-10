Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, rivelata la canzone ending della serie

Con l'uscita ormai veramente imminente del secondo episodio della quinta parte dell'anime di JoJo, dal titolo Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, debutterà anche la sequenza conclusiva, che verrà accompagnata dal brano "Freek'n You" del gruppo Jodeci, composta nel 1995. Non ci resta ormai che attendere per il simulcast su VVVVID.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha fatto il suo esordio ufficiale la scorsa settimana, ponendo fine all'astinenza dei fan dell'adattamento tratto dal manga opera di Hirohiko Araki, che attendevano ormai dal 2016 un sequel a Diamond is Unbreakable. Proprio stasera scopriremo cosa ci attende nel secondo episodio di questa quinta parte della trasposizione, in simulcast su VVVVID dalle ore 21, e potremo anche assistere alla prima messa in onda della canzone che accompagnerà la sequenza finale degli episodi. In particolare si tratta della canzone gruppo noto come Jodeci, dal titolo "Freek'n You", del 1995.

Le vicende narrate in questa quinta iterazione della trasposizione animata delle Bizzarre Avventure di JoJo si svolgono nel 2001, due anni dopo gli eventi di Diamond is Unbreakable, seguono il personaggio di Giorno Giovanna, un biondissimo ragazzo che scopriamo presto essere erede diretto del famigerato Dio Brando, mentre si muove per le insidiose strade di Napoli cercando di raggiungere la vetta del gruppo mafioso conosciuto come “Passione”.

L'adattamento, prodotto da David Production, sarà diretto da Yasuhiro Kimura e Hideya Takahashi, mentre Takahiro Kishida si occuperà di disegnare il character design. La serie sarà composta da un totale di 39 episodi, che, come abbiamo ricordato sopra, andranno in simulcast su VVVVID ogni venerdì sera. Ecco la sinossi ufficiale riportata sul sito di streaming:

"La sagoma inconfondibile del Vesuvio protegge come un guardiano temuto e silenzioso il Golfo di Napoli insieme agli abitanti della città partenopea, estesa a perdita d’occhio dal porto fin nell’entroterra. Tra la folla di milioni di persone, un solo volto è di nostro interesse: quello di Giorno Giovanna, mina vagante con l’ambizione di diventare una “GangStar”. E il ragazzo ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa, a partire dal sangue che gli scorre nelle vene. La scalata al successo parte da un’organizzazione criminale, denominata “Passione”, e da un certo Bruno Bucciarati…"