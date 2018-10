Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, rivelato il potere dello Stand di Giorno

L'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha debuttato con i primi due episodi, dando anche prova del potere dello Stand del protagonista, Giorno Giovanna, durante il combattimento di quest'ultimo contro Bruno Bucciarati. Egli sembra in grado di donare la vita indistintamente a esseri viventi e oggetti inanimati. Vediamo come.

Abbiamo da poco assistito alla messa in onda dei primi due episodi della quinta parte dell'adattamento del manga di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, e nel secondo abbiamo avuto anche il piacere di assistere alle abilità detenuto dallo Stand di Giorno Giovanna. Ricordiamo che quest'ultimo è il protagonista di questa nuova serie, ed è l'erede di sangue, in quanto suo figlio naturale, del famigerato Dio Brando che i fan sicuramente ricorderanno.

Nell'ultima puntata della nuova trasposizione, grazie al combattimento tra Giorno e Bruno Bucciarati, veniamo a sapere che il suo Stand è in grado di donare la vita, non importa che si tratti di oggetti inanimati o di esseri umani in piena salute. Nel primo caso, gli oggetti si trasformeranno in qualcos'altro, dotato però di vita biologica, nel secondo, come il caso del povero Bucciarati, la vittima viene "sovraccaricata" di essenza vitale, cosa che gli fa credere di muoversi ad una velocità enorme e di essere immensamente potente. In realtà è solo la mente che aumenta le sue capacità, con il corpo che rimane indietro, incapace di seguire i processi del cervello, muovendosi in maniera lentissima.

Giorno dice di aver scoperto questo potere solo poche settimane prima degli eventi della serie, e comunque nello scontro con Bucciarati si viene a sapere che ha un raggio di pochi metri. La battaglia si conclude in pareggio, con i due malavitosi che d'ora in poi lavoreranno insieme nei futuri episodi per scalare la vetta della criminalità organizzata.

L'adattamento di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, prodotto da David Production, andrà in simulcast su VVVVID ogni venerdì sera. Ecco una breve sinossi:

"La sagoma inconfondibile del Vesuvio protegge come un guardiano temuto e silenzioso il Golfo di Napoli insieme agli abitanti della città partenopea, estesa a perdita d’occhio dal porto fin nell’entroterra. Tra la folla di milioni di persone, un solo volto è di nostro interesse: quello di Giorno Giovanna, mina vagante con l’ambizione di diventare una “GangStar”. E il ragazzo ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa, a partire dal sangue che gli scorre nelle vene. La scalata al successo parte da un’organizzazione criminale, denominata “Passione”, e da un certo Bruno Bucciarati…"