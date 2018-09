Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sarà composto di 39 episodi!

Vento Aureo, la quinta serie anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo, debutterà sulle reti televisive nipponiche il prossimo mese. Finora non era noto il numero preciso di episodi di cui si compone la serie, ma in queste ore David Production l'ha finalmente svelato.

Stando ai report che giungono dalla Rete, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sarà composto di ben 39 episodi. Ricordiamo che il debutto della serie avverrà il prossimo 6 ottobre sull'emittente Tokyo MX, per poi essere trasmesso alcuni giorni dopo anche su BS11, Mainichi Broadcasting e AbemaTV.

Di seguito la sinossi della produzione:

"2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna decide di scalare i vertici della mafia in modo che, una volta in cima, possa fermare il traffico di droga e la violenza che affligge la sua città. Avendo incontrato in gioventù un onorevole gangster che proteggeva il suo quartiere, decise di comportarsi allo stesso modo. In gioventù, quando veniva picchiato da suo suocero, Giorno aveva perso fiducia in se stesso, fino a quando colui che divenne il suo protettore gli insegnò il significato di contare sugli altri.

Da allora, Giorno vuole seguire le orme della malavita per proteggere i più deboli, dal momento che la polizia si dimostra incapace di farlo. Seguiremo, quindi, le vicissitudini di GioGio e dei suoi compagni, gangster antiquati, rispettosi del codice d'onore...

Qual è lo straordinario legame di questo giovane con la famiglia Joestar? E quale terribile mistero nasconde l'enigmatico padrino per il quale ora lavora?"