Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, svelate le origini di Giorno

La quinta parte della serie animata tratta dal manga di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, è appena iniziata, e già ha fornito ai fan informazioni molto importanti. Nei primi episodi, infatti, veniamo a conoscenza del terribile passato del nuovo protagonista, Giorno Giovanna, ripercorrendone i traumi e le motivazioni.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha esordito da poco, ed è già molto amato dai fan di lunga data della serie. Parte del merito per questo subitaneo successo va senza dubbio riconosciuto allo spessore e al carisma del nuovo protagonista, il biondissimo e determinato Giorno Giovanna. Grazie alle informazioni contenute nei primi episodi andati in onda, veniamo a conoscenza del suo passato, fatto di traumi, dolore e solitudine, ma anche di speranza e sogni da realizzare.

Ci viene reso noto infatti che Giorno Giovanna è figlio del famigerato Dio Brando, ben noto a tutti gli appassionati di JoJo, e di una donna giapponese. Dopo che i due sono riusciti a scappare dalle grinfie di Dio, la donna si risposa con un uomo italiano, trasferendosi nel Bel Paese. Si tratta però di una madre pessima, che preferisce uscire a festeggiare al suo dovere di crescere il figlio. Inoltre il nuovo marito approfitta dell'assenza della madre di Giorno per affamarlo e picchiarlo continuamente. Questo renderà l'infanzia del piccolo un vero incubo, esponendolo al bullismo dei coetanei, che approfittano della sua remissività.

La situazione prosegue finché Giorno non si trova per caso ad aiutare un membro della malavita, salvandogli la vita. Il nuovo personaggio si rivela essere un membro di spicco della criminalità organizzata, e gli mostrerà gratitudine diventando il suo angelo custode, salvandolo dalle angherie altrui e facendolo sentire per la prima volta importante per qualcuno.

Avendo ricevuto più speranza dalla malavita che da qualsiasi altra entità nella sua vita, lo scopo della vita di Giorno Giovanna diventa quello di diventare una star della criminalità. Proprio nell'ultimo episodio, durante lo scontro contro Bucciarati, assistiamo al primo passo concreto che il protagonista compie per cambiare lo stato delle cose ed elevarsi al di sopra della mediocrità.

Non ci resta che attendere per scoprire se il suo obbiettivo sarà raggiunto.

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, prodotto da David Production, andrà in simulcast su VVVVID ogni venerdì sera.