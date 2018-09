Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, uno spot ci mostra Pannacotta Fugo

Attraverso il sito ufficiale dell’anime intitolato Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo (anche noto in patria come JoJo no Kimyō na Bōken: Ōgon no Kaze) ha recentemente rilasciato un nuovo spot pubblicitario per Pannacotta Fugo, il personaggio doppiato da Junya Enoki.

Visionabile in chiosa all’articolo, il breve spot dura solo 18 secondi, appena sufficienti per poter dare uno sguardo al look del personaggio. Il filmato, inoltre, ci ricorda che l’anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo esordirà in Giappone il prossimo 5 ottobre, sulle reti televisive Tokyo MX, BS11, Mainichi Broadcasting e AbemaTV.



Per quanto riguarda invece lo streaming, i diritti della serie sono stati acquisiti dalla piattaforma di Crunchyroll, ma non è ancora chiaro se questa proporrà l’anime anche nel nostro paese. In attesa di scoprirlo, di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna decide di scalare i vertici della mafia in modo che, una volta in cima, possa fermare il traffico di droga e la violenza che affligge la sua città. Avendo incontrato in gioventù un onorevole gangster che proteggeva il suo quartiere, decise di comportarsi allo stesso modo. In gioventù, quando veniva picchiato da suo suocero, Giorno aveva perso fiducia in se stesso, fino a quando colui che divenne il suo protettore gli insegnò il significato di contare sugli altri.

Da allora, Giorno vuole seguire le orme della malavita per proteggere i più deboli, dal momento che la polizia si dimostra incapace di farlo. Seguiremo, quindi, le vicissitudini di GioGio e dei suoi compagni, gangster antiquati, rispettosi del codice d'onore...

Qual è lo straordinario legame di questo giovane con la famiglia Joestar? E quale terribile mistero nasconde l'enigmatico padrino per il quale ora lavora?"