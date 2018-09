Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, su Youtube un nuovo teaser per Bucciarati

Il sito ufficiale dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha pubblicato un'altro video pubblicitario su Youtube in cui viene presentato un nuovo personaggio principale della serie.

Nelle settimane precedenti abbiamo avuto l'occasione di conoscere Leone Abbacchio, Guido Mista, Narancia Ghirga, Panacotta Fugo e ovviamente il protagonista, JoJo.

Questa volta è il turno di Bruno Bucciarati, doppiato da Yuichi Nakamura, e del suo Stand Sticky Fingers.

È possibile visionare il filmatoin fondo all'articolo. Dura pochi secondi, tuttavia questi sono sufficienti per poter ammirare Bruno avventarsi sul nemico e scagliare uno dei suoi poderosi colpi.

Il primo episodio della serie animata è stato presentato per la prima volta il 5 luglio scorso in una proiezione presso l’Anyerri Hall di Tokyo contemporaneamente al Japan Expo di Parigi; ricordiamo, tuttavia, che l’anime sarà presentato in anteprima il 6 ottobre prossimo su Tokyo MX, per poi debuttare su BS11 e Mainichi Broadcasting e due giorni dopo anche su AbemaTV.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è la quinta parte del manga di Hirohiko Araki e saranno Yasuhiro Kimura e Hideya Takahashi a dirigere l’anime per David Production, con Naokatsu Tsuda come regista capo.

Qui di seguito la Sinossi ufficiale:

"2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna decide di scalare i vertici della mafia in modo che, una volta in cima, possa fermare il traffico di droga e la violenza che affligge la sua città. Avendo incontrato in gioventù un onorevole gangster che proteggeva il suo quartiere, decise di comportarsi allo stesso modo. In gioventù, quando veniva picchiato da suo suocero, Giorno aveva perso fiducia in se stesso, fino a quando colui che divenne il suo protettore gli insegnò il significato di contare sugli altri.

Da allora, Giorno vuole seguire le orme della malavita per proteggere i più deboli, dal momento che la polizia si dimostra incapace di farlo. Seguiremo, quindi, le vicissitudini di GioGio e dei suoi compagni, gangster antiquati, rispettosi del codice d'onore...

Qual è lo straordinario legame di questo giovane con la famiglia Joestar? E quale terribile mistero nasconde l'enigmatico padrino per il quale ora lavora?"