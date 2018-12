Le combattenti di Ikkitousen Western Wolves si mostrano con un trailer inedito

Il sito ufficiale di Ikkitousen ha rilasciato un nuovo trailer per la miniserie di OAV che verrà pubblicata in Giappone durante l’anno venturo. Intitolato Ikkitousen Western Wolves, l’anime sarà composto da tre episodi soltanto, i quali saranno disponibili direttamente in blu-ray disc a partire dal 27 gennaio 2019.

Il primo episodio di Ikkitousen Western Wolves verrà trasmesso in anteprima il 3 gennaio 2019 sul circuito televisivo nipponico, mentre i successivi andranno in onda a cadenza mensile. Diretta da Mitsutoshi Sato (Hangyakusei Million Arthur) presso lo studio d’animazione Studio Arms, la serie è sceneggiata da Masaya Honda (Soul Buster), mentre Rin-Sin (Ikkitousen, Queen’s Blade) e Yasuharu Takanashi (Ikkitousen, Naruto Shippuden, Fairy Tail) ne curano rispettivamente il character design e la colonna sonora.

Scritto e disegnato da Yuji Shiozaki, il manga di Ikkitousen è stato serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Gum Comics di Wani Books, mentre il suo sequel diretto, New Ikkitousen, è attualmente serializzato su Young King OURs di Shōnen Gahōsha. Dal manga sono già state tratte ben quattro serie televisive e cinque serie di OAV, di cui Ikkitousen Western Wolves è appunto la più recente.



Sfortunatamente i vari adattamenti animati di Ikkitousen risultano ancora inediti in Italia, mentre il fumetto originale di Yuji Shiozaki è stato interamente pubblicato dall’editore J-POP (Edizioni BD).