Le fan art di Dragon Ball Super non risparmiano nessuno: ecco Trunks Ultra Istinto!

Da quando ha fatto la sua comparsa per la prima volta in, la modalitàha ispirato talmente tanto alcuni fan dell'anime da spingere i più fantasiosi a realizzare dei veri e propri voli pindarici. Adesso è il turno didi ricevere la sua fan art.

Ancora una volta, a realizzare la fan art, ci pensa MastarMedia, che ha pubblicato sul proprio account Twitter una breve animazione di Trunks del Futuro (quello apparso in Dragon Ball Z, con i capelli fucsia) ripreso in primo piano in una presunta modalità Ultra Istinto.

Spiccano, ovviamente, gli occhi e l'aura argentati, così come i suoi capelli naturali alzati come se fosse un Super Saiyan. Così come accaduto con il video fan made che animava Vegeta in Ultra Istinto, anche Trunks è intento a muovere le labbra, pronunciando una frase estrapolata da Dragon Ball Z.

Ormai il web non risparmia più alcun personaggio di Dragon Ball Super o delle precedenti serie: già oggi, infatti, vi avevamo mostrato persino Gohan in modalità Ultra Istinto.