Le immagini del 5° episodio di My Hero Academia 3 preannunciano una lotta durissima

In queste ore, sui circuiti televisivi nipponici, va in onda l'episodio 5 della terza stagione di My Hero Academia: in attesa di ammirare il prosieguo delle gesta di Izuku e dei suoi compagni, impegnati in una lotta senza quartiere contro l'Unione dei supercattivi durante il ritiro estivo, Studio Bones ha rilasciato tante immagini della puntata.

L'episodio 5 di My Hero Academia 3 (o, in generale, il numero 43 dell'adattamento animato di Studio Bones del manga di Kohei Horikoshi) si intitolerà "Un favoloso pugno di ferro": mentre Deku è impegnato nel portare in salvo Kota, gli altri studenti della 1-A e della 1-B sono impegnati su più fronti contro i villain che li hanno attaccati.

Di seguito la sinossi della puntata:

La battaglia con l’Unione dei Villains si intensifica! L’Avanguardia dell’Unione dei Villains intende catturare Bakugou! Allo scopo di impedirlo, Aizawa annuncia a tutti gli eroi che hanno il permesso di combattere utilizzando i loro quirk! Deku cerca di comunicare il messaggio a tutti gli altri, ma gli eroi in fase di addestramento sono al momento circondati dai villain!

Recentemente Weekly Shonen Jump ha anche rilasciato una prima sinossi per l'episodio 6, che andrà in onda in Giappone sabato prossimo, 12 maggio 2018. Vi sta piacendo l'attuale arco narrativo di My Hero Academia?