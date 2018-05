Le immagini del 6° episodio di My Hero Academia 3 annunciano un evento tragico!

Nella giornata di oggi, sabato 12 maggio, le reti TV nipponiche trasmetteranno il 6° episodio della Stagione 3 di My Hero Academia. In queste ore Studio Bones ha rilasciato alcune immagini in anteprima, che annunciano un evento piuttosto tragico e importante.

Sappiamo che è attualmente in corso l'arco narrativo del Ritiro Estivo nei boschi, con l'Unione dei Villain che ha approfittato del calar della notte per attaccare gli studenti. Gli ultimi episodi di My Hero Academia hanno svelato il vero obiettivo della Lega guidata da Shigaraki Tomura, e cioè catturare Katsuki Bakugo.

Molti fan che hanno già letto il manga di sicuro sapranno già di cosa si tratta, ma una delle immagini rilasciate in anteprima da Studio Bones nelle ultime ore lascia intendere in che modo finirà la saga attuale, che probabilmente giungerà a conclusione proprio con l'episodio numero 6 della terza stagione. Se dunque non volete spoiler, vi sconsigliamo di continuare con la lettura dell'articolo e di saltare direttamente in calce, dove troverete le immagini.

In sostanza, vediamo che uno dei villain, Mr. Compress (quello che nelle immagini indossa la maschera a coprire tutto il volto) regge in mano due biglie: il suo potere è quello della compressione, che gli consente di racchiudere tutto ciò che desidera nelle minuscole sfere. Ed è proprio così che i villain riusciranno a catturare non solo Bakugo, ma anche il povero Todoroki, che si ritrova insieme a Katsuki nel momento del rapimento.

Mr. Compress determinerà, quindi, non soltanto il successo della missione assegnata da Shigaraki Tomura, ma persino la prima vera sconfitta degli studenti della U.A. School.