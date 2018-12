Le lacrime di un personaggio negli spoiler di The Promised Neverland 118

Sui social network è spuntata la prima immagine spoiler del prossimo capitolo del seguitissimo manga The Promised Neverland, il numero 118, che ci mostra uno dei protagonisti con il volto sfigurato dal pianto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

The Promised Neverland si trova nel bel mezzo dell'arco di "Infiltrazione nella gabbia", con Emma, Ray, Anna e il nuovo arrivato Hayato che sono riusciti ha penetrare come da programma nell'allevamento a cui miravano, salvo poi essere colti di sorpresa dall'arrivo di un Demone.

Negli scorsi capitoli avevano assistito alla separazione del gruppo per tentare di sfuggire al nemico, con un gruppo, formato da Ray e Hayato, impegnato nel tentativo di distrarre l'assalitore dall'aspetto mostruoso, e Emma e Anna che si recavano in cerca delle medicine necessarie alla cura e alla sopravvivenza di Chris.

Emma però viene successivamente catturata, e, proprio quando i Demoni erano impegnati nella discussione su chi di loro avrebbe dovuto cibarsi di un pasto tanto prelibato (i prodotti della Grace Field House sono, come sappiamo, rinomati), accorre in suo aiuto Zazie, uno dei quattro sottoposti di William Minerva, che uccide in un istante i Demoni. Zazie rivolge la sua lama anche contro Emma, salvata stavolta dal tempestivo intervento di Hayato.

Ora, nell'immagine che vedete riportata nel post Twitter del sempre ben informato SP Manga, visionabile in calce alla notizia e riguardante il capitolo 118 della serie, possiamo notare proprio Emma, con le guance solcate dalle lacrime e gli occhi sbarrati in un'espressione di assoluto stupore (o terrore).

Cosa credete che possa essere successo all'interno del capitolo 118 di The Promised Neverland per causare un'espressione simile?

Il manga dovrebbe tornare a breve, nel numero #06-07 di Weekly Shonen Jump, con una pagina a colori per celebrare l'arrivo dell'anime, in onda dal 10 gennaio 2019. Il manga è ormai arrivato al dodicesimo volume, mentre in Italia sarà pubblicato a gennaio il settimo grazie alla J-Pop.