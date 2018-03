Le migliori news anime di ieri: da Dragon Ball Super a Boruto, fino a Persona 5

Curiosi di scoprire quali sono state le migliori news anime di ieri - giovedì 29 marzo - nell'apposita sezione di Everyeye? Ricapitoliamo, dunque, i contenuti più succulenti tra Dragon Ball Super, Boruto, Persona 5 e altro.

Iniziando, come sempre, da Dragon Ball Super, vi abbiamo riportato che la Toei Animation opererà una ristrutturazione nelle gerarchie interne della compagnia e che, nonostante l'anime di Akira Toriyama sia ormai concluso da qualche giorno, verrà istituito un dipartimento ad hoc dedicato proprio al franchise, in vista non soltanto del film in arrivo a dicembre ma anche di nuove e probabili serie televisive.

Prosegue, invece, Boruto: Naruto Next Generations, l'anime sequel di Naruto e Naruto Shippuden, con la trama sempre più proiettata verso l'esame di selezione dei Chunin - che rappresenta il primo arco narrativo dell'omonimo manga. Vi abbiamo riportato, dunque, il trailer dell'episodio numero 52 di mercoledì 4 aprile.

Per quanto riguarda Persona 5 The Animation, serie televisiva animata ispirata all'acclamato videogioco J-RPG di Atlus, A-1 Pictures ha pubblicato in Rete i primi 6 minuti del season premiere dell'anime. Curiosi di dare uno sguardo?

Sul fronte articoli, invece, vi abbiamo proposto la recensione di Noragami, un anime presente nell'apposito catalogo su Netflix. Quali sono stati i vostri contenuti preferiti di ieri?