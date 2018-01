Le nuove immagini del prossimo episodio di Boruto anticipano l'arrivo di un personaggio

Boruto è già sulla strada per diventare un eroe come suo padre. Dopo anni passati all'Accademia, il ragazzo ha ottenuto finalmente la sua fascia da ninja, e sta imparando come lavorare all'interno di un team. Ma il figlio delha molto da imparare prima di essere pronto ad affrontare gli incombenti

Nella giornata di ieri sono usciti nuovi fotogrammi per il prossimo episodio dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, e presentano un volto molto familiare. Come potete vedere in calce alla notizia, Pierrot ha condiviso diverse immagini di Boruto online oggi. Le immagini provengono dall'episodio 43 che verrà rilasciato questa settimana, e i fan non hanno perso tempo nell'individuare Katasuke.

Il vecchio ninja è visto di profilo mentre guarda attraverso gli occhiali. Il jonin ha un paio di cerotti sul viso, e il suo ampio sorriso è tanto caldo quanto sconcertante. Naturalmente, questa non è la prima volta che Katasuke è stato mostrato in forma animata.

I fan di Naruto conosceranno certamente il ninja di Boruto: Naruto the Movie. Katasuke è uno dei principali ricercatori della divisione Scientific Ninja Tools del Villaggio della Foglia e ha causato un sacco di problemi a Boruto. Nel manga, Katasuke è attualmente parte integrante del racconto, e a quanto pare, gli appassionati della serie anime inizieranno a conoscerlo meglio già dal prossima puntata di Boruto.