Le nuove immagini di Dragon Ball Super 122 sembrano anticipare un evento sconvolgente!

In attesa di poter visionare finalmente il primo episodio di Dragon Ball Super di questo 2018, al momento previsto per domenica prossima, segnaliamo cheha rilasciato nuovi scatti inediti per anticiparci una parte del contenuto della puntata 122.

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Come accennato in un recente articolo, l’episodio intitolato "Mantenere il suo orgoglio! La sfida di Vegeta contro il più forte!" aprirà lo scontro finale fra il Settimo e l’Undicesimo Universo, i quali si contenderanno il diritto a continuare ad esistere e la possibilità di usare le Super Sfere del Drago per esprimere un singolo desiderio al portentoso Dio Drago.



Visionabili in calce all’articolo, le immagini ci mostrano Goku e Jiren uno difronte all’altro, ma mentre il nostro eroe presenta i segni degli sconti precedenti, il Grigio si direbbe ancora fresco come una rosa (e difatti, per tutta la durata del Torneo del Potere, non ha mai dovuto impegnarsi). Di conseguenza, sarà Vegeta a tenerlo impegnato, un po’ per questioni di orgoglio, e un po’ per consentire al rivale Kakaroth di recuperare le forze e scatenare tutto il potere del Super Saiyan Blue Full Power nella puntata successiva.



Un terzo screenshot ci mostra poi Gohan e C-17 a bocca aperta e visibilmente sorpresi, mentre i compagni sugli spalti appaiono addirittura sconvolti: cos’avranno visto i nostri eroi di così sconvolgente? Curiosamente, lo screenshot con protagonisti Crilin e Tenshinhan anticipa che anche Lord Arak, il Dio della Distruzione del Quinto Universo, andrà a sedersi accanto a Lord Beerus e ai suoi compagni, come già fatto dall'Angelo Vados una manciata di episodi fa. Non è chiaro il motivo che potrebbe spingerlo a tanto, ma non è escuso che la divinità possa confidare nella vittoria dei Saiyan o comunque tifare per la squadra di Beerus.

Ora che restano solo due universi in gara, chi sarà, secondo voi, il prossi combattente eliminato?