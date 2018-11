Le nuove immagini inedite di Tokyo Ghoul:re ci mostrano un incontro romantico!

Mancano ancora quattro giorni alla messa in onda del 19° episodio di Tokyo Ghoul:re, che come già sappiamo sarà intitolato “Legami”; ciononostante, in rete sono già apparse le prime immagini inedite della nuova puntata, la quale includerà uno dei momenti più romantici dell’intera vicenda.

Visionabili in calce all’articolo, le suddette immagini di Tokyo Ghoul:re confermano invero il contenuto dei più recenti spoiler riportati soltanto ieri su queste pagine: la puntata di martedì prossimo adatterà non solo il primo incontro “intimo” fra i protagonisti Ken Kaneki e Touka Kirishima, ma anche il loro successivo matrimonio!

In attesa di poter ammirare l’episodio e scoprirne nel dettaglio il contenuto, ve ne proponiamo di seguito anche la sinossi ufficiale.

Tokyo Ghoul:re – Episodio #19 – Legami

Data: 20 novembre 2018

20 novembre 2018 Trama: "Il CCG si è tuffato nella sua una nuova Squadra Quinx, la ‘Oggai’, ossia la nuova forza combattente. I Ghoul sono in difficoltà a causa delle attività della Oggai e delle abilità del nuovo direttore Furuta. Kaneki lavora assieme ai membri del Capra per poter salvare il maggior numero possibile di Ghoul. Tuttavia, è impossibile salvarli tutti. Nel frattempo, Kaneki si concede una pausa nel caffé :re. Toka, che era assieme a lui, gli dichiara improvvisamente il proprio amore e lo fa tremare. Torna Tooru Mutsuki, la subordinata di Kaneki ai tempi del CCG. Mitsuki, che era innamorata di Kaneki, sta cercando di riportarlo indietro con ogni mezzo e quindi attacca ferocemente la cappia. Tuttavia, Kaneki e Touka riescono a seminare Mitsuki e si danno alla fuga."

Vi ricordiamo infine che l'anime di Tokyo Ghoul:re è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano. Editi da Dynit, i cofanetti home video con i primi 12 episodi di Tokyo Ghoul:re verranno invece lanciati sul mercato il prossimo 12 dicembre, sia in edizione DVD che Blu-ray disc.