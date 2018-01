Le nuove key visual di Persona 5 The Animation ci mostrano Ann Takamaki e Morgana

Mentre gli scorsi aggiornamenti dello studioci avevano mostrato il look di Ren Amamiya Ryuji Sakamoto sfoggeranno nel corso di, i protagonisti delle nuove key visual diffuse dallo staff sono stavolta

Doppiatata da Ikue Otani, Morgana è ritratta all’interno della borsa di Ken Amamiya, ed in questa illustrazione ha assunto l’aspetto sfoggiato in molti momenti del gioco targato Atlus. Doppiata da Nana Mizuki, la key visual della bella Ann la ritrae invece all’interno di un negozio di Shibuya e intenta a trovare un capo di abbigliamento di suo gradimento.



Il cast vocale di Persona 5 The Animation include Jun Fukuyama nei panni del protagonista principale Ken Amamiya, mentre Mamoru Miyano sarà Ryuji Sakamoto, Tomokazu Sugita sarà Yusuke Kitagawa, Rina Satou sarò Makoto Niijima, Aoi Yūki sarà Futaba Sakura, Haruka Tomatsu sarà Haru Okumura, e Sōichiro Hoshi sarà Goro Akechi. Diretto da Masashi Ishiyama (Shinsekai yori), il nuovo anime sarà sceneggiato da Shinichi Inotsume (Hayate the Combat Butler), mentre Shoji Meguro, già compositore delle musiche del gioco originale, ne curerà la colonna sonora.



Questo non è il primo progetto d’animazione dedicato a Persona 5, in quanto la produzione, a settembre 2016, ha già rilasciato uno speciale anime intitolato Persona 5 the Animation - The Day Breakers, il quale fungeva da prologo al gioco stesso. Mentre il titolo è già disponibile su PlayStation 3 e PlayStation 4, la serie d’animazione tratta da Persona 5 esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile 2018.