Le nuove sigle di Boruto: Naruto Next Generations debutteranno nell'episodio 52

sta per addentrarsi, finalmente, nel pieno della Saga degli Esami di Selezione dei Chunin, raggiungendo infine la trama narrata nel manga di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi. Per l'occasione, nell'anime di Studio Pierrot, sono in arrivo alcune novità riguardanti open e ending della serie.

La nuova sigla di apertura si intitolerà "It's all in the game" e sarà cantata dalla band Qyoto, mentre la ending di Boruto: Naruto Next Generations porterà i ltitolo di "Kachou Fugetsu" (Beauties of Nature, le Bellezze della Natura): vi avevamo già anticipato che, durante il primo episodio dell'anime nel mese di aprile, avrebbero debuttato nuove opening e ending e infatti ora Studio Pierrot ha confermato che il loro esordio avverrà mercoledì 4 aprile, in occasione della puntata numero 52.

L'episodio 52 di Boruto: Naruto Next Generations è intitolato - come era già emerso dalle anticipazioni di inizio marzo - "L'ombra di Sasuke" e, a quanto pare, assisteremo alle origini della saga di Momoshiki Ootsutsuki, con Sasuke Uchiha impegnato nelle ricerche che lo porteranno al castello di Kaguya, una location in cui dovrà confrontarsi con il nerboruto Kinshiki, guerriero al soldo di Momoshiki.

Come sappiamo, i due villain giungeranno poi a Konoha, dove cercheranno di catturare Naruto durante il nuovo Esame di Selezione dei Chunin. Dalla parte degli Ootsutsuki, in questo arco narrativo, vedremo anche un nuovo antagonista.