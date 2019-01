Le nuove videosigle di Fairy Tail anticipano una serie di combattimenti al cardiopalma

Come segnalato nelle ultime settimane, la messa in onda dell’episodio 291 di Fairy Tail ha segnato l’esordio ufficiale della nuove sigle della terza e ultima trasposizione animata tratta dal manga originale di Hiro Mashima. Come prevedibile, queste contengono una marea di spoiler sui futuri combattimenti della serie...

Visionabile in calce all’articolo, il video della sigla intitolata “DOWN BY LAW” e cantata dalla banda nipponica “THE RAMPAGE from EXILE TRIBE” ci fornisce infatti una serie di gustose anticipazioni sulla guerra tra la gilda Fairy Tail ed il potentissimo Impero Alvarez governato dallo Stregone Oscuro. Mostrando tutti i personaggi che appariranno durante l’arco narrativo appena iniziato, il video rivela dunque quali componenti di Fairy Tail affronteranno i terribili Spriggan 12 al servizio di Zeref.



Sarà infatti la spadaccina Erza Scarlet a combattere contro il Re delle Sabbie, Ajeel Ramal, mentre la compagna Lucy Heartfilia sembra destinata ad un incontro inusuale e piuttosto “intimo”: una singolare scena del filmato, infatti, ci mostra la fanciulla immersa in una vasca da bagno e in compagnia della nemica Brandish μ, una Spriggan in grado di rimpicciolire persino un’intera isola.



Il potente Laxus Dreyar, che si è ricongiunto a Fairy Tail solo di recente, sembra invece destinato ad affrontare Wall Eehto, mentre la bionda valchira nota come Dimaria Yesta potrebbe fungere da avversaria per un quartetto davvero straordinario: Wendy Marvell, Sherria Blendy, la gattina Charle e addirittura Ultear. Il Dragon Slayer del Metallo Gajeel Redfox, invece, dovrebbe fungere da avversario per il misterioso e inquietante Bloodman, che sfortunatamente non abbiamo ancora visto all’opera.



Le altre scene del filmato confermano poi la presenza, in questo arco narrativo, di personaggi che non appartengono alla gilda Fairy Tail. Fra tutti segnaliamo in particolar modo i componenti della gilda Crime Sorcière, come ad esempio Jellal Fernandez, Meredy e gli ex-membri di Oración Seis. A questi si uniscono poi illustri personaggi del calibro dei Dieci Maghi Sacri, nonché gli alleati provenienti dalle gilde magiche Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale e Mermaid Heel.



Proposta anch’essa in calce all’articolo, la nuova videosigla finale di Fairy Tail vede invece Natsu e Zeref in versione chibi, anticipando un interessante momento fra i due potenti membri della famiglia Dragneel.

Vi ricordiamo infine che gli episodi della serie sono disponibili son sottotitoli in italiano sulla piattafora di streaming di Crunchyroll. E voi, siete ansiosi quanto noi all'idea di poter finalmente ammirare l'intensa battaglia destinata a coinvolgere tutti i personaggi del mondo di Fairy Tail?