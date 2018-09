Le origini del Mito, Star Comics annuncia il ritorno di Codename Sailor V!

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Edizioni Star Comics annuncia che il primo volume della miniserie Codename Sailor V sarà in vendita in fumetteria, libreria e Amazon dal 13 Marzo 2019!

Il 10 Ottobre si concluderà la saga di Pretty Guardian Sailor Moon New Edition, con il volume 12, ma il viaggio tra le stelle continua. Gli appassionati dell’opera di Naoko Takeuchi avranno presto altri volumi da collezionare! Il prequel del mito di Sailor Moon, Codename Sailor V, sarà disponibile con il primo volume a partire dal 13 Marzo 2019 al prezzo di €4,70

Qui di seguito vi proponiamo la sinossi proposta dalla casa editrice:

"Minako Aino: prima media, scarsa propensione allo studio, testa fra le nuvole, carattere turbolento, passione per i videogames, lo shopping e i bei ragazzi (specialmente gli idol)... Chi sospetterebbe che in lei si nasconde una paladina della giustizia destinata a difendere la pace nel mondo?! Artemis avrà un bel da fare per aiutarla a calarsi nel ruolo di Sailor Venus, alias Sailor V... Che la trasformazione abbia inizio!"

Codename Sailor V è un manga shojo scritto e disegnato da Naoko Takeuchi, una delle più celebri mangaka giapponesi e autrice di Pretty Guardian Sailor Moon, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Il manga è stato serializzato, in Giappone, a partire dal Marzo 1991 fino ad Agosto 1997 e conta 3 volumi totali. In Italia il manga è stato pubblicato prima da GP Manga e successivamente da Star Comics.

L'esordio professionistico di Takeuchi è avvenuto sulle pagine della rivista Nakayoshi, edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato.

Personalmente non vedo l'ora di poter avere tra le mani questa edizione e voi? C'è qualche fan di Sailor Moon?