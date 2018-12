Le prime immagini del capitolo 43 di Dragon Ball Super sono online!

Il mensile V-Jump si prepara ad accogliere il capitolo 43 del manga di Dragon Ball Super. Diamo uno sguardo alle prime immagini, trapelate online in queste ore.

Grazie alle tavole inedite, che potete ammirare in calce, possiamo avere un primo assaggio del fantomatico prigioniero della Pattuglia Galattica, il villain dalle sembianze di un capro sulle cui tracce ci sono Jaco e i suoi colleghi spaziali.

Non sono ancora chiare le vicende che vedremo nelle nuove pagine del manga di Toyotaro, ma a quanto pare Goku e Vegeta entreranno già in contatto col nuovo nemico. Nelle tavole proposte vediamo i due eroi intrattenere dialoghi con i poliziotti galattici e in seguito assistiamo ad alcune scene enigmatiche.

In una, a quanto pare, veniamo resi partecipi dei poteri di questo misterioso galeotto, e in un paio di tavole possiamo vedere persino l'ex grande Kaioshin che era stato assorbito da Majin Bu. Si tratta di un flashback o infine la divinità è stata estratta dal corpo del demone rosa? Infine possiamo notare che Goku, mentre è intento a utilizzare il teletrasporto, viene sorpreso da un'inquietante immagine mentale del prigioniero, che appare come una visione in quella che sembra la tavola finale del capitolo 43 di Dragon Ball Super.

Cosa ne pensate?