Le prime immagini di Dragon Ball Super 123 sembrano confermare il nuovo power-up!

Come ogni sabato,ha rilasciato viauna serie di screenshot tratti dall’episodio di Dragon Ball Super che sarà trasmesso domani, 14 gennaio 2018. Una puntata che quasi certamente introdurrà una nuova trasformazione...

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Visionabili in calce all’articolo, due dei quattro screenshot diffusi stamani dall'emittente nipponico confermano il contenuto degli spoiler più recenti: dopo la sconfitta di Vegeta, avvenuta soltanto domenica scorsa, sarà proprio Goku ad affrontare il mastodontico Jiren il Grigio. Come dimostrato da una delle immagini incriminate, il Pride Trooper conserverà tuttavia un certo vantaggio sull’avversario, e addirittura, nel corso dell’imminente puntata, lo afferrerà per la gola o comunque per il volto.



Un terzo screenshot, poi, ci mostra che anche Vegeta - dopo essersi ripreso - si unirà alla lotta col Pride Trooper e per l’occasione supererà il limite del Super Saiyan Blue, ottenendo una trasformazione leggermente diversa (almeno per colorazione) dal normale SSGSS. Sarà il Super Saiyan Blue Full Power introdotto nella trasposizione cartacea realizzata dal sensei Toyotaro o uno stadio totalmente nuovo? Poche ore ancora e finalmente sapremo rispondere a questa domanda.



L’ultimo screenshot, infine, inquadra i due Re di Tutto, che durante il corso del Torneo del Potere sono sempre stati seduti ai propri posti. In quest’immagine, invece, uno dei due Zeno è raffigurato non solo in piedi, ma addirittura di spalle, quasi come se stesse preparando una sorpresa agli altri personaggi. Che avrà escogitato questa volta la suprema e un po' capricciosa divinità del Multiverso di Dragon Ball Super?