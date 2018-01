Le prime immagini di Dragon Ball Super 125 ci mostrano Toppo a piena potenza!

Mancano poche ore ormai alla trasmissione del 125 di Dragon Ball Super , il quale, dopo gli eventi della scorsa puntata, focalizzerà la propria attenzione su tre dei sei finalisti presso il Torneo del Potere. Finalmentescatena tutta la sua forza!

Come già sappiamo da qualche settimana, il potente Pride Trooper candidato a diventare un Dio della Distruzione sarà messo alle strette dagli attacchi combinati di Freezer e C-17 (che durante il torneo ha svolto una gara impeccabile e si è distinto molto più dei propri compagni più in vista). Ma proprio quando la vittoria sembrerà a portata di mano, il Pride Trooper subirà una sorta di mutazione corporea che gli permetterà di sfruttare tutto il proprio potere e forse addirittura l’Hakai, la straordinaria abilità tipica degli Dei della Distruzione appunto.



Visionabili in calce all’articolo, i quattro screenshot ci mostrano dei malconci C-17 e Freezer, che nel corso della puntata dovranno probabilmente dare il meglio di loro stessi per poter tenere testa ad un combattente così abile. Curiosamente, Freezer è immortalato nella sua forma finale “classica” e non nello stadio di “Golden Freezer”, utilizzato invece nello scorso episodio per eliminare dal torneo sia Dyspo che Gohan.



Il già aggressivo Toppo, nel suo screenshot, appare invece fresco come una rosa e ben più minaccioso che mai. Avvolto da una tetra aura violacea, il corpo del guerriero ha assunto una colorazione piuttosto sinistra che ben si addice al ruolo di candidato Dio della Distruzione.



L’ultima immagine, infine, ci mostra ci mostra Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue (più i rispettivi power-up esclusivi) ancora impegnati in battaglia contro Jiren. Il lato sinistro dell’immagine sembra infatti suggerire che Goku cercherà di afferrare o comunque immobilizzare l’avversario, magari per permettere a Vegeta di colpirlo in pieno.

Chi sarà, secondo voi, il prossimo finalista eliminato?