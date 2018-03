Le prime informazioni sulla premiere di Tokyo Ghoul:re non sono esaltanti

Quando si tratta di, il suo anime può essere un tema delicato da toccare. La serie manga è ancora molto amata dai fan, ma la sua licenza attraverso Studio Pierrot non è mai stata popolare. Dopo una solida prima stagione, Tokyo Ghoul ha inferto un duro colpo al fandom con la seconda, ma sembrava esserci speranza con Tokyo Ghoul:re

Sfortunatamente, le informazioni rivelate non sembrano molto promettenti. Su Tumblr, un fan che ha avuto la fortuna di partecipare ad Anime Japan 2018 ha postato una reazione a Tokyo Ghoul:re. La terza stagione ha debuttato con il primo episodio alla convention, e sembra che la premiere copra sei interi capitoli. Sì, un episodio per sei capitoli, avete letto bene.

"Posso dire onestamente che è stato molto vicino al manga anche se era solo il primo episodio, quindi chi sa se l'intero anime rimarrà fedele", ha scritto il fan noto come JXN0620s. Il riepilogo completo spoiler-friendly può essere trovato sull'account del fan in questione, ma il post conferma fino a che punto arriva il primo episodio. Tokyo Ghoul:re coprirà circa sei capitoli con la sua anteprima dunque, e se lo show continuerà su questa traccia, coprirà circa 70 capitoli fino l'episodio 12 e sicuramente adatterà l'intero manga prima che finisca. Certo, questo ritmo non è strano per Tokyo Ghoul.

In effetti, la prima stagione ha funzionato allo stesso modo. La stagione di debutto ha coperto più di 70 capitoli in 12 episodi, e i fan continuano a lamentarsi del suo ritmo frenetico. Ora, sembra che Studio Pierrot sia pronto a fare la stessa cosa con Tokyo Ghoul:re, e il pubblico ammette di non essere elettrizzato dalla rivelazione.