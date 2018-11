Le prime recensioni di Dragon Ball Super: Broly sono molto positive

Nelle scorse settimane c'è stato un evento di anteprima mondiale, in Giappone, per Dragon Ball Super: Broly. Un migliaio di fortunati ha potuto prendere parte a una visione esclusiva del film che uscirà il 14 dicembre: ovviamente non ci è voluto molto per avere le prime recensioni del film, che sembrano promuovere largamente il lungometraggio.

Parliamo di un sito giapponese piuttosto accreditato chiamato Sora News 24, che ha pubblicato la sua recensione di Dragon Ball Super: Broly. Nonostante ormai conosciamo praticamente tutto sulla trama (compreso il finale) c'è comunque la curiosità di vedere il tutto sul grande schermo, ma soprattutto di ammirare le splendide animazioni della pellicola.

A quanto pare tutto - dalla scrittura al comparto tecnico - è ampiamente promosso, perlomeno secondo la review che abbiamo preso in esame. Andiamo a tradurre per voi, quindi, alcuni passaggi chiave del giudizio di Sora News 24:

"La storia si svolge dopo il Torneo della Potenza visto nella serie TV anime, ma narra anche di eventi accaduti 40 anni fa. Come promesso, la sceneggiatura si focalizza sulla storia mai narrata di un saiyan introdotto nel film, e per questo l'intreccio risulta soddisfacente. Ci saranno anche dei momenti toccanti, così come tanti elementi comici.

Gli artwork nel film evidenziano un ottimo lavoro svolto col disegno a mano, una ripartenza piacevole e fresca rispetto al design eccessivmanete digitalizzato che pervade le produzioni anime moderne. Ma, più di ogni cosa, ciò che rende speciale il film sono le battaglie tra Broly, il saiyan leggendario, e Goku e Vegeta. E credeteci se vi diciamo che i combattimenti sono epici! Vedrete battaglie vecchio-stile portate all'estremo. A nostro parere, i fan non rimarranno affatto delusi.

Tante emozioni, momenti drammatici, risate, musiche meravigliose e battaglie spettacolari: insomma, possiamo ritenerci più che soddisfatti da questo film. L'unico neo, a nostro parere, risiede nello scarso impiego di altri personaggi classici a parte Goku e Vegeta; un difetto che però reputiamo minore, in quanto l'assenza dei Guerrieri Z è compensata dall'elevatissimo tasso di azione.

In fin dei conti questo film opta per un deciso 'ritorno al passato', soprattutto nell'atmosfera e nelle emozioni. Tra un disegno più tradizionale e livelli di potenza assurdi, i fan non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'occasione di guardare questa pellicola sul grande schermo".

Cosa ne pensate? Questa recensione di Dragon Ball Super: Broly ha soddisfatto le vostre aspettative?