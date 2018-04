Le prime sinossi di Naruto Shinden sembrano confermare la trama di due romanzi!

Sembrano essere trapelate, finalmente, le prime informazioni ufficiali su Naruto Shinden - Oyako no Hi, il primo dei tre romanzi spin-off previsti per il 25° anniversario di Jump J Books di Shueisha e del successivo, che per ora si intitola Sasuke Shinden. Leggiamo dunque le due primordiali sinossi delle novel.

Le informazioni pervenuteci sui primi due dei tre romanzi spin-off di Naruto provengono da Amazon Japan, che ha fissato le schede prodotto delle novel accorpando ad esse una descrizione della trama. Quanto emerge conferma le informazioni trapelate nei giorni scorsi e i dettagli sui personaggi coinvolti.

Sinossi del primo romanzo, ovvero Naruto Shinden - Oyako no Hi (Naruto La Nuova Generazione - La giornata dei genitori e dei bambini):

Naruto passeggia per il Villaggio della Foglia con Himawari

Hinata si imbarca con Hiashi e Hanabi Hyuga in una missione tra padre e figlie

Choji e Chocho partecipano a una grande gara alimentare

Sasuke si consulta con Sakura su Sarada...?!

Queste, invece, le informazioni ufficiali sul secondo romanzo, che per ora ha il nome in codice di Sasuke Shinden:

Alla ricerca della conoscenza, di insegnamento e di disciplina, Sasuke si unirà a Boruto e al resto della Squadra 7

Boruto e gli altri riceveranno una richiesta che consiste nel fare da scorta alla Idol della Terra del Fuoco: Lily

Un grande piano verrà portato da dietro le quinte...?! Nel nuovo "teatro" di Konoha

Una storia su maestri e allievi e sul significato della parola disciplina, una nuova generazione di battaglie e di tecniche nasce e alza il sipario!

Ricordiamo che Naruto Shinden uscirà il 2 maggio in Giappone, Sasuke Shinden invece arriverà a giugno. Il terzo romanzo, su cui non sappiamo nulla se non che vedrà per protagonista Shikamaru, arriverà a luglio.