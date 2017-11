Le prime tavole di Saint Seiya - Episode Zero si mostrano in anteprima

è il manga prequel della serie principale di, edita in Italia con il nome di "I Cavalieri dello Zodiaco". Il sensei Kurumada, proprio nelle ultime ore, ha deciso di deliziarci con qualche primordiale tavola della sua imminente, nuova opera.

Kurumada ha diffuso le tavole tramite il suo blog ufficiale, immagine che vi riportiamo in calce all'articolo. Ricordiamo che Saint Seiya - Episode Zero debutterà in Giappone il prossimo 19 dicembre, e lo farà sulle pagine del numero 2 della rivista Champion RED edita da Akita Shoten.

L'opera fungerà da prequel effettivo alla saga principale dei Saint di Atena, poiché narrerà la storia di Aiolos di Sagitter (conosciuto nel nostro Paese con il nome di Micene, l'ex Cavaliere d'Oro di Sagittario) e, più precisamente, delle vicende che lo videro protagonista 13 anni prima delle gesta di Seiya (Pegasus, per noi) quando tentò di portar via dalle grinfie del Gran Sacerdote una neonata dea Atena - reincarnatosi in Saori Kido, Lady Isabel.

Ricordiamo che Netflix sta attualmente producendo un anime remake, dedicato al primo arco narrativo dell'originale Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco.