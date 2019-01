Le prossime repliche di Naruto Shippude narreranno una storia non tratta dal manga

Introdotta ufficialmente nel capitolo 516 di Naruto, Pakura è ha compiuto solo brevi apparizioni nel fumetto di Kishimoto, trovando il giusto spazio solo nei filler della trasposizione animata. E voi, approfitterete di questo ciclo di repliche per conoscere il passato dell’avvenente shinobi proveniente dal Paese del Vento ?

Naruto Shippuden - Episodio #286 - LE COSE CHE NON RITORNANO

Nel mezzo della Quarta Grande Guerra dei Ninja , l’anime di Naruto Shippuden si è infatti preso una piccola pausa per esplorare il passato di Pakura , una famosa guerriera proveniente dal Villaggio della Sabbia che Kabuto Yakushi , nel presente, ha resuscitato. Scopriamo di seguito i titoli, le trame e gli orari di messa in onda dei prossimi episodi di Naruto Shippuden .

Attraverso il proprio sito ufficiale, Mediaset ha pubblicato le trame degli episodi di Naruto Shippuden che potremo visionare in replica nei prossimi giorni, sempre su Italia 2 - canale 120 del digitale terrestre. A questo pare, questi ci narreranno una storia non tratta dal manga di Kishimoto ...

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!