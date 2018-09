Le prossime repliche di Naruto Shippuden su Italia 2 esploreranno il passato di Jiraiya

E voi, approfitterete di queste repliche per scoprire (o riscoprire) la travagliata storia del maestro di Naruto Uzumaki e del Quarto Hokage, Minako Namikaze ?

Naruto Shippuden - Episodio #129 - In incognito al Villaggio della Pioggia

Mentre i nuovi episodi di Naruto Shippuden trasmessi ogni lunedì (in seconda serata) continuano a mostrarci la Quarta Grande Guerra dei Ninja , le repliche quotidiane in onda su Mediaset Italia 2 si preparano ad esplorare invece il passato del maestro Jiraiya , l’ormai leggendario eremita dei rospi.

