Le prossime repliche di Naruto Shippuden ci proporranno lo scontro fra Sasuke e Deidara!

Sebbene i nuovi episodi di Naruto Shippuden siano ormai pronti per la messa in onda, la rete Mediaset Italia 2, a dispetto di quanto pronosticato dai fan, non sopprimerà affatto lo slot dedicato alle repliche quotidiane della serie, dimostrando ancora una volta quanto queste siano seguite dalle nuove generazioni.

A ragion veduta, già da domani pomeriggio, poco prima delle repliche di Dragon Ball Z, i fan potranno visionare due repliche di Naruto Shippuden relative all’arco narrativo intitolato “Saga della profezia del maestro e della vendetta”. Scopriamo di seguito i titoli e le sinossi degli episodi che potremo rivedere questa settimana!

Naruto Shippuden - Episodio #115 - La spada di Zabuza

Data: lunedì 17 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55

lunedì 17 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Sasuke si reca nel laboratorio e libera Suigetsu Hozuki, ninja capace di trasformarsi in acqua, e lo informa che intende formare un gruppo di 4 elementi per raggiungere il suo obiettivo. Suigetsu risponde che si unirà al gruppo solo quando avrà la spada di Zabuza e così i due si recano nel Paese delle Onde. Quando passano davanti al Grande Ponte Naruto, Sasuke ricorda la sua prima missione con la squadra 7. La spada però non è sulla tomba di Zabuza e i due scoprono che l'ha presa un nobile della zona, Tenzen Daikoku. Allora Sasuke e Suigetsu fanno irruzione nella sua fortezza e sottraggono l'arma."

Naruto Shippuden - Episodio #116 - Il guardiano della prigione di ferro

Data: lunedì 17 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25

lunedì 17 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25 Trama: "Sasuke e Suigetsu raggiungono la prigione di ferro per invitare Karin, ragazza capace di percepire e riconoscere chakra a notevoli distanze, ad unirsi al gruppo. Tra i prigionieri si è già sparsa la voce della scomparsa di Orochimaru e questa viene confermata da Suigetsu, inviato da Sasuke a liberarli. Karin, che inizialmente aveva rifiutato di unirsi al gruppo, si chiude in una stanza con Sasuke e conferma che lo seguirà (dimostrando di essere anche infatuata del ragazzo). I tre lasciano il luogo per recarsi verso il nascondiglio del nord, per arruolare Jugo."

Naruto Shippuden - Episodio #117 - Il nascondiglio a nord



Data: martedì 18 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55

martedì 18 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Karin spiega al resto della squadra che al nascondiglio del Nord sono stati condotti esperimenti terrificanti sugli essere umani. La ragazza afferma inoltre che Jugo, oltre ad avere improvvisi impulsi omicidi, è il portatore originale dell'enzima necessario per la creazione del Segno maledetto di Orochimaru. Al loro arrivo, i ninja vengono aggrediti da un gruppo di prigionieri furiosi che, tuttavia, Sasuke e Suigetsu riescono a sopraffare. Una volta arrivati alla sua cella, Jugo attacca Sasuke che deve ricorrere al Segno maledetto per contrastarlo. Nel frattempo, Naruto e Sakura vengono a sapere che Sasuke ha eliminato Orochimaru."

Naruto Shippuden - Episodio #118 - Formazione!



Data: martedì 18 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25

martedì 18 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25 Trama: "Jugo si rifiuta di ascoltare Sasuke e lo attacca. Interviene anche Suigetsu, ma Sasuke riesce a immobilizzare entrambi e minaccia di ucciderli. Sasuke scopre che Jugo era amico di Kimimaro, cioe' l'unica persona in grado di fermare la sua mania omicida. Sasuke informa Jugo che Kimimaro si è sacrificato per lui e così il ninja decide di seguirlo. Sasuke rivela ai tre che il gruppo si chiamera' "Serpe" e che il loro obiettivo è scovare Itachi Uchiha. Nel frattempo, anche a Konoha viene formata una squadra per cercare i membri dell'Organizzazione Alba, nella speranza di incappare in Sasuke."

Naruto Shippuden - Episodio #119 - Il ricordo di Kakashi



Data: mercoledì 19 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55

mercoledì 19 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Nel periodo della Terza Grande Guerra dei ninja, Kakashi affronta la sua prima missione da jonin insieme a Rin, Obito Uchiha e Minato Namikaze. Obito e Kakashi non vanno molto d'accordo perché il primo è sconclusionato e ritardatario, mentre il secondo è preparato ed efficiente. Sulla strada verso l'obiettivo il gruppo viene attaccato da un ninja e Kakashi sfodera la prima versione del Mille Falchi. La notte seguente, Minato racconta a Obito che il padre di Kakashi aveva fallito una missione preferendo salvare i compagni e, per il disonore, si era tolto la vita. Per questo motivo Kakashi è ossessionato dal rispetto delle regole. Il giorno seguente i tre si separano dal maestro e vengono attaccati da due ninja che rapiscono Rin. Obito, nonostante Kakashi gli ordini di proseguire la missione, decide di andare a salvarla."

Naruto Shippuden - Episodio #120 - L'eredità di Obito



Data: mercoledì 19 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25

mercoledì 19 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25 Trama: "Obito raggiunge il nascondiglio del nemico ma viene scoperto. Kakashi, che finalmente ha capito l'importanza del lavoro di squadra, corre in suo aiuto ma viene ferito gravemente all'occhio sinistro. Il sacrificio del compagno fa risvegliare lo Sharingan di Obito che gli permette finalmente di combattere. I due riescono a liberare Rin ma il nemico fa crollare la caverna sopra di loro e Obito, per salvare Kakashi, rimane schiacciato dai detriti. Consapevole del fatto di essere gravemente ferito, Obito decide di donare il suo Sharingan a Kakashi come regalo per la promozione a Jonin. Rin esegue il trapianto e Kakashi riesce a sconfiggere il nemico utilizzando con successo i Mille Falchi e lo Sharingan. In quel momento sopraggiungono numerosi nemici ma in aiuto dei ninja della Foglia arriva Minato. I tre ninja portano a termine la missione."

Naruto Shippuden - Episodio #121 - Mobilitazione!



Data: giovedì 20 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55

giovedì 20 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Kisame ha appena catturato la forza portante del Demone a Quattro Code e viene contattato, insieme a Itachi, dal capo dell'organizzazione per una riunione. Qui i componenti del gruppo vengono informati della scomparsa di Orochimaru per opera di Sasuke e, successivamente, procedono a sigillare il Tricoda e il Tretracoda. Deidara decide di cercare le squadre di Naruto e di Sasuke per sfidarli. La squadra Serpente si reca presso un magazzino di armi per attrezzarsi allo scontro, mentre a Konoha la squadra di Naruto e il Team 8 (con Kakashi al posto di Kurenai) si preparano alla missione."

Naruto Shippuden - Episodio #122 - Inizia la caccia



Data: giovedì 20 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25

giovedì 20 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25 Trama: "I ninja della Foglia si dividono in più gruppi, ognuno dei quali viene accompagnato da almeno uno dei cani di Kakashi. Anche Sasuke e i suoi compagni si separano. Naruto, Hinata e Yamato incontrano Kabuto e questi cede loro un libro contenente informazioni sui componenti dell'Organizzazione Alba. Dopo la morte di Orochimaru, Kabuto si era sentito privato della sua identità ma, pensando a Naruto, ha trovato una soluzione: il trapianto di un braccio di Orochimaru su di sé. Questo sta lentamente prendendo possesso del corpo di Kabuto. I tre cercano di catturare il ninja, ma lui fugge via. Nel frattempo, Deidara e Tobi trovano Sasuke e Deidara lo attacca."

Naruto Shippuden - Episodio #123 - Scontro!



Data: venerdì 21 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55

venerdì 21 settembre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Sasuke domanda ai due dell'Organizzazione Alba dove si trova Itachi e colpisce Tobi che, con sua grande sorpresa, rimane impassibile. Deidara decide di testare le capacita' dell'avversario usando l'argilla esplosiva di livello C1, ma Sasuke sfugge all'esplosione e costringe il ninja a utilizzare il Drago C2. Deidara e Tobi creano un attacco combinato che non impensierisce l'avversario, il quale infatti distrugge senza difficoltà il Drago. Deidara torna con la mente alla sconfitta subita in passato da Itachi e, in preda alla collera, decide di usare il Garuda C4."

Naruto Shippuden - Episodio #124 - Arte!



Data: venerdì 21 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25

venerdì 21 settembre 2018, ore 19:55 - 20:25 Trama: "Deidara fa detonare il Garuda C4 che sparge nell'atmosfera milioni di microscopiche bombe che, inalate, distruggono dall'interno ogni essere vivente con il quale vengono a contatto. Essendo convinto di aver ottenuto la vittoria, il ninja abbassa la guardia e viene colpito dai Mille Falchi. Sasuke spiega a Deidara di avergli fatto solo credere di essere stato colpito sfruttando le arti illusorie. Il componente dell'Organizzazione Alba rivela, però, di essersi allenato per rendere il suo occhio sinistro immune allo Sharingan ed intrappola il suo avversario in una sfera di creta C4. Sasuke riesce a sfuggire anche a questa trappola sfruttando il chakra di tipo fulmine che e' superiore a quello di tipo terra impastato nelle bombe. Guidato dallo smodato desiderio di vedere la paura negli occhi del suo avversario, Deidara utilizza il suo attacco finale e si fa esplodere, polverizzando ogni cosa intorno a sé."

Approfitterete delle imminenti repiche per rivedere lo scontro fra Sasuke e Deidara dell'Organizzazione Alba? Domani sera, inoltre, la rete Mediaset Italia 2 ci proporrà due inediit episodi di Naruto Shippuden appartenenti all'arco narrativo intitolato “Grande guerra mondale dei ninja: Sasuke ed Itachi”. Non perdeteveli!