Le protagoniste di Sword Art Online e ONE PIECE dominano quest'epoca?

Dopo aver proposto ai propri lettori un sondaggio atto a eleggere i più desiderati remake di anime degli anni ’90, il portale Goo Ranking ha recentemente tenuto un’altra indagine per stabilire stavolta quali siano le eroine più amate dai fan di animazione giapponese! Tutti i dettagli dopo il salto.

Invitando i lettori a votare le eroine più apprezzate dell'intera epoca Heisei - iniziata nel gennaio 1918, con la morte dell’Imperatore Hirohito, e che invece terminerà nel mese di aprile 2019 - Goo Ranking ha visto trionfare ancora una volta le protagoniste principali di Sword Art Online e ONE PIECE.



Le splendide Asuna Yuuki e Nami, provenienti appunto da Sword Art Online e ONE PIECE, si sono infatti aggiudicate il primo ed il secondo posto della top ten, mentre al terzo si è posizionata l’indimenticata Rei Ayanami di Neon Genesis Evangelion. Chiudono invece la top five Ran Mori di Detective Conan e l'imperatrice Boa Hancock di ONE PIECE.



Al sesto e settimo posto troviamo poi Kagura da Gintama e la combattiva Mikasa Ackerman de L’Attacco dei Giganti, mentre Usagi Tsukino, protagonista del franchise di Sailor Moon, si è piazzata in ottava posizione. In coda alla top ten trovano invece posto Rukia Kuchiki di Bleach e Homura Akemi di Puella Magi Madoka Magica.

E voi, concordate con questa classifica? Fateci conoscete le vostre personali top ten attraverso il riquadro dei commenti!