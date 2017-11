Le ragazze di Fairy Tail infiammano ancora i cuori dei lettori in nuove immagini

, autore di Fairy Tail , è tornato a disegnare le protagoniste femminili del suo manga più famoso, conclusosi da poco in territorio nipponico. Le "" sono tornate dunque ad infiammare i cuori di milioni di lettori in tre nuove immagini.

Le protagoniste femminili rappresentate nei disegni del sensei Mashima sono viste in pose evocative, come potete osservare in calce alla notizia, con Erza che indossa un maglione e non molto altro, Lucy intenta a mostrare un lato di se stessa raramente visto nell'opera originale e una più "pudica" Charle trasformata in umana, con Happy a farle compagnia. I fan hanno risposto positivamente a queste nuove immagini, dimostrando ancora oggi il loro amore per l'opera, che ha i suoi detrattori tuttavia.

Alcuni fan vogliono infatti versioni più "intense" di queste immagini, mentre altri vogliono vedere Mashima mostrare l'amore che nutre verso Erza e Lucy, che già ridisegnò per Halloween, verso altri personaggi della serie, come Juvia. Ogni volta che l'autore pubblica qualche immagine insomma, i fan iniziano un dibattito su quale personaggio dovrebbe veramente attirare l'attenzione.

Il capitolo finale di Fairy Tail è uscito nel 34° numero della rivista Weekly Shonen Jump edita da Kondansha, e il 63° e ultimo volume del manga è stato rilasciato l'11 novembre in Giappone. La serie è stata pubblicata per 11 anni e ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo.