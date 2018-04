Le recenti eliminazioni avvenute nel manga di Dragon Ball Super hanno sconvolto i fan!

L’anime di Dragon Ball Super potrà anche essere terminato, ma il manga disegnato dal sensei Toyotaro è ancora in corso, e solo qualche mese fa è infine entrato nell’arco narrativo più atteso dai fan: quello del Torneo del Potere. Come previsto, tuttavia, il manga ci sta proponendo una stesura degli eventi assai diversa da quella dell'anime...

Nel capitolo 34, rilasciato solto qualche giorno fa, i fan nipponici hanno assistito ad un evento davvero sfortunato per i rappresentati del Settimo Universo: due combattenti sono già stati eliminati! La prima tavola del suddetto ci ha mostrato Piccolo, Gohan, Crilin, Tenshinhan e il Maestro Muten coprirsi le spalle alle vicenda, ma quando il gigantesco robot Magetta (appartenente al Sesto Universo) ha costetto il gruppo a separarsi, i cinque lottatori hanno inevitabimente abbassato la guardia.



In un battaglio di ciglia, un Frost particolarmente attivo e inviperito ha subito eliminato dalla competizione il povero Crilin, che di conseguenza è diventato il primo sconfitto del Team 7 anche nel manga ufficiale di Dragon Ball Super. Non contento, Frost ha poi rivolto le proprie attenzioni verso il vicino Tenshinhan, che a propria volta ha tentato di eliminarlo ricorrendo ad uno spaventoso Kikoho, senza però riuscire nell’impresa. Posata la polvere sollevata dalla pericolosa tecnica del terrestre, è stato lo stesso Frost a passare al contrattacco, eliminando il guerriero con un pugno ben assestato in pieno petto.

Dal momento che entrambi i guerrieri, almeno nell’anime, avevano partecipano ad un maggior numero di combattenti, questa doppia eliminazione ha turbato molto i fan dei due personaggi. Certo, nella serie animata non avranno portato a casa dei risultati assai diversi da quelli ottenuti nel manga, ma perlomeno Crilin aveva partecipato ad un interessante scontro in coppia con sua moglie C-18, mentre Tenshinhan aveva dato il meglio di sé prima di essere sconfitto da Hermilia del Secondo Universo. Di conseguenza, i fan che vorranno vederli combattere al massimo della propria forza, dovranno necessariamente recuperare gli episodi dell’anime.

E voi, cosa ne pensate di questa rapidissima eliminazione? I due storici amici di Goku avrebbero meritato più spazio?