Le repliche de I Cavalieri dello Zodiaco su Italia 2 ci riportano alle Dodici Case

Terminata nei giorni scorsi la lotta coi Silver Saint, le repliche di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) si preparano a introdurre i potentissimi Gold Saint: dodici abilissimi Sacri Guerrieri dotati di resistenti corazze d’oro e in possesso di un Cosmo smisurato.

Il primo dei dodici Sacri Guerrieri d’Oro a scendere in campo sarà il potentissimo Gold Saint di Leo, Ioria (o Aiolia, se preferite i nomi originali), che a quanto pare si batterà con l'indiscusso protagonista della serie: Seiya di Pegasus. In seguito, i Bronze Saint si recheranno direttamente al Grande Tempio, in Grecia, per proseguire la battaglia contro il Grande Sacerdote e le forze del male... Tutti i dettagli nelle trame riportate di seguito.

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #37 – IL SACRIFICIO DI TISIFONE



Data: lunedì 21 dicembre 2018, ore 20:15 - 20:45

Trama: "Ioria si accanisce contro Tisifone che riesce a salvarsi grazie al provvidenziale intervento di Aiolia."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #38 – IL DUBBIO



Data: lunedì 21 dicembre 2018, ore 20:45 - 21:15

Trama: "Ioria affronta Pegasus, convinto che questi sia un nemico di Atena. Pegasus ha la peggio, ma Lady Isabel supplica Ioria di risparmiargli la vita."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #39 – UNA PROVA DA SUPERARE



Data: martedì 22 dicembre 2018, ore 20:42 - 21:11

Trama: "Dragone non e' ancora riuscito a recuperare la vista, ma l'eroe non si scoraggia e cerca dentro di se' la forza per reagire."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #40 – PREPARATIVI A NUOVA LUXOR



Data: martedì 22 dicembre 2018, ore 21:11 - 21:41

Trama: "Pegasus, Lady Isabel e gli altri visitano il collegio di St. Charles prima di iniziare il loro viaggio verso il grande tempio."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #41 – AL GRANDE TEMPIO



Data: mercoledì 23 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

Trama: "Pegasus, Andromeda e gli altri partono per il Grande Tempio allo scopo di sconfiggere Arles. Ad attenderli c'e' un nuovo e misterioso personaggio: Betelgeuse."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #42 – IL SETTIMO SENSO



Data: mercoledì 23 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

Trama: "Lady Isabel, gravemente ferita da Betelgeuse, e' circondata da. Solo Arles puo' salvarla."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #43 – LA SECONDA CASA DELLO ZODIACO



Data: giovedì 24 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

Trama: "Pegasus, assieme a Cristal, Andromeda e Dragone, raggiunge la casa del toro dove si scontra con un cavaliere d'oro fedele ad Arles."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #44 – GEMINI



Data: giovedì 24 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

Trama: "Pegasus riesce a superare la seconda casa seguito da Dragone, Cristal ed Andromeda. I quattro cavalieri giunti alla terza casa incontrano il misterioso cavaliere di Gemini."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #45 – L'ALTRA DIMENSIONE



Data: venerdì 25 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

Trama: "Dopo essersi divisi da Cristal ed Andromeda, Pegasus e Dragone riescono ad uscire dalla terza casa di Gemini."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #46 – LA MIGLIORE DIFESA E' L'ATTACCO



Data: venerdì 25 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

Trama: "Mentre sta per essere proiettato nella dimensione oscura da Gemini, Andromeda viene salvato da Phoenix che interrompe il flusso dei pensieri di Arles."

E voi, approfitterete di queste repliche proposte su Mediaset Italia 2 per rivedere la tanto osannata "Saga delle Dodici Case" di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco?