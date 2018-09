Le Skechers D'Lites a tema ONE PIECE arrivano ufficialmente anche in Italia!

Skechers, azienda calzaturiera player globale nel segmento performance e lifestyle, annuncia l’arrivo in Europa e in Italia della limited edition Skechers X One Piece, unione tra la fortunata serie Toei Animation e Skechers D’Lites, modello storico del brand.

In Italia, le Skechers X One Piece saranno disponibili a partire dal 15 settembre 2018 nello store Foot Locker di Corso Vittorio Emanuele II a Milano, e da ottobre 2018 nei negozi The Athlete’s Foot, su YOOX.com e presso punti vendita Skechers selezionati. Tutti i dettagli nel comunicato stampa riportato di seguito.

Dopo l’esordio in Asia, Stati Uniti e Canada, prosegue la collaborazione tra SKECHERS e il famoso anime One Piece: è infatti in arrivo anche in Europa la coloratissima collezione Skechers X One Piece, che combina la fortunata serie Toei Animation alle Skechers D’Lites, uno dei modelli storici del brand.



“L’unione tra uno dei nostri modelli heritage più famosi e una serie animata iconica e di grande successo come One Piece ha avuto una grande risonanza tra i consumatori di Corea del Sud e Cina, veri e propri driver dei trend degli ultimi anni,” racconta Michael Greenberg, Presidente di Skechers. “Oggi le mode cambiano alla velocità della luce, e non appena alcuni influencer in giro per il mondo hanno abbracciato il look chunky con le nostre Skechers D’Lites, abbiamo assistito alle prime segnalazioni da parte di fashion magazine come Hypebae, Hypebeast, GQ e High Snobiety, che hanno definito un must have la limited edition Skechers X One Piece. Ecco perché ci siamo adoperati per renderla disponibile negli Stati Uniti, in Canada e ora in Europa, uno dei principali mercati internazionali per Skechers”.



“Siamo entusiasti di collaborare con un brand di calzature globale come Skechers per il lancio europeo di un’iniziativa così importante,” aggiunge Ryuji Kochi, Presidente di Toei Animation Europe. “Le Skechers D’Lites costituiscono un trend dalla forte energia e stanno attirando l’attenzione del mondo intero, proprio come la ciurma di Cappello di Paglia in One Piece. I nostri fan sono sempre alla ricerca di nuove ed emozionanti avventure, ed ecco perché questa partnership è perfetta per noi. Siamo certi che l’unione degli sforzi di Toei Animation e Skechers in fatto di merchandising porterà a un successo duraturo e condiviso”.



“Le chunky sneaker stanno conquistando le passerelle europee e creando un fortissimo buzz,” commenta Marvin Bernstein, Managing Partner di Skechers S.à.r.l. “Portare in Europa questa collaborazione tra One Piece e la linea D’Lites, artefice del look chunky, è quindi per noi un’opportunità unica, in quanto ci aspettiamo una grande risposta dai consumatori del continente, molto attenti allo stile. E siamo molto felici che tutto ciò stia accadendo assieme a Toei Animation, pioniera dell’animazione giapponese”.



Nata originariamente per il mercato sudcoreano e cinese, la collezione arriverà in Europa in diverse varianti colore, ciascuna dedicata a uno specifico personaggio di One Piece: Rubber, Chopper, Sanji, Zoro, Law e Doflamingo.



One Piece di Eiichiro Oda è il manga più venduto della storia con oltre 430 milioni di volumi in tutto il mondo. Dal 1997 è anche un anime, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e conta ormai più di 830 episodi e 15 film dedicati. Le avventure dei coraggiosi pirati di Monkey D. Rufy, detto Cappello di Paglia, accompagnano i fan lungo un viaggio fantastico, in un mondo popolato di creature immaginarie e bizzarre che continua ad affascinare intere generazioni di adulti e bambini. La storia e i personaggi di One Piece hanno ispirato la creazione di film, episodi televisivi, giochi per mobile, consolle e un parco tematico in Giappone.



Pioniera del look chunky già vent’anni fa, con i modelli Energy pensati per lui e per lei e Stamina da uomo, Skechers ha introdotto nel 2007 un’evoluzione più leggera di questo trend, ossia Skechers D’Lites. Nonostante la collezione abbia sempre goduto di una fetta di consumatori affezionati, le vendite sono decollate in Asia negli ultimi due anni grazie al lancio di iniziative con i gruppi K-Pop. Nel 2017, per celebrare il loro decimo anniversario, Skechers ha lanciato una versione ancora più leggera delle D’Lites.