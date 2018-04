Le tavole del nuovo capitolo di Dragon Ball Super ci mostrano un acceso scontro a tre!

Visionabili in calce all’articolo, le immagini rivelano che il capitolo trasporrà lo scontro fra Jiren il Grigio ed il potente assassino Hit del Sesto Universo. Non è ancora chiaro se quest’ultimo si intrometterà, come avvenuto nell’anime, nel duello fra Goku e Jiren, ma una tavola sembrerebbe confermarne l’entrata in scena ad effetto. Dal momento che le peculiari abilità temporali del guerriero non avranno alcun effetto sul più potente Pride Trooper dell’Undicesimo Universo, l’assassino si vedrà dunque costretto a privarsi della gonna e a combattere corpo a corpo contro il mastodontico Jiren. Ciononostante, Hit e Goku troveranno non poche difficoltà nella sfida contro il rivale, che riuscirà comunque a tenerli sotto scacco e ad assestare un colpo tremendo all’assassino. Le immagini rivelano inoltre che Goku, nel mezzo della battaglia, scoprirà l’esistenza di “un altro muro” da superare, ossia una trasformazione oltre il Super Saiyan Blue , lasciando lo stesso Hit a bocca aperta. Che il Saiyan sia prossimo a risvegliare l’ Ultra Istinto anche nel manga? Intanto, le divinità degli Universi #1, #5, #8 e #12, dopo aver assistito alla rapida distruzione del Nono Universo, realizzeranno di essere davvero fortunate a non dover prender parte alla competizione organizzata dal sommo Zeno .

Goku's amazed that Hit sends Jiren flying with an ordinary kick. He can fight without using Time-Skip?! Hit explains that after Goku beat his Time-Skip, he's stopped relying on just his special abilities. Then he de-skirts. pic.twitter.com/vGdgYwpip3 — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018

Hit: "What's the matter?"

Goku: "There's another wall I gotta overcome."

Hit: "Wall? You mean a transformation above Blue?"

Goku: "Something like that." pic.twitter.com/b8Zy3w5lj2 — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018

Whis: "To think that Goku and Hit would team up. How rare."

Beerus: "Whatever, just knock that guy out!"

Goku: "Damn! He's not changing his expression at all!"

Hit: "We're not going to make any progress like this!" pic.twitter.com/tyjo9ahYbe — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018

Hit's latest ability: Time-Shift (Toki-Zurashi). "It cuts off only Jiren's time, slowing the speed at which he advances." pic.twitter.com/UkGCSxA7zr — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018

Goku: "Watch out, Hit!! Jiren's still not giving his all!" pic.twitter.com/zx1abctWeh — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018

Seeing how easily Universe 9 was destroyed, the Gods of Destruction for U1/5/8/12 are glad their own universes are exempt from the tournament. pic.twitter.com/FZLWOUZqq0 — Todd Blankenship (@Herms98) 20 aprile 2018