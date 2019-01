Le tecniche ninja di Naruto in azione sui ring dell'MMA

Israel Adesanya ha già ricevuto molte attenzioni dai fan del mondo della MMA, le arti marziali miste, per le sue performance ad alto livello durante i match della UFC. Il lottatore però ha anche colpito i fan degli anime con diverse citazioni ad alcune serie, tra cui la famosissima Naruto.

La citazione che il lottatore ha dedicato a Naruto è una delle ultime che Adesanya ha interpretato sul ring. Infatti, nel video che potete vedere in calce estratto dall'account ufficiale del combattente, si può vedere come Adesanya abbia modificato tramite effetti grafici alcuni suoi scontri e filmati per renderli anime-friendly. Ed è così che nel video ci sono riferimenti ad Avatar the Last Airbender, o alle tecniche ninja di Naruto tra cui la famosissima Kuchiyose no Jutsu, la tecnica del richiamo, con cui Adesanya evoca un drago sul ring.

Grazie all'aiuto degli animatori kutkraft e blackprintnz, sul ring dell'MMA sono arrivate quindi queste tecniche che Adesanya suggerisce essere arte, e ringrazia chiunque sia stato coinvolto nel progetto per aver tenuto viva l'immaginazione in un mondo che cerca di uccidere i creativi. Grazie all'apparizione di Naruto sul ring, Adesanya ha trovato molto sostegno tra i fan dell'anime, ma non è l'unico ad aver dedicato una citazione alla saga del famoso ninja biondo.