Le voci di My Hero Academia scherzano tra di loro con gli spoiler della stagione 4

Durante una degli show radiofonici che li coinvolge, due doppiatori della'anime My Hero Academia (quelli di Bakugo e Kirishima) si sono divertiti fingendo di rivelare pesantissimi spoiler ad loro collega, colui che dà la voce al protagonista Deku, che non legge il manga settimanalmente. Andiamo a sentire che genere di scherzo si sono inventati.

Quando si è appassionati di una qualsiasi forma d'arte dilazionata nel tempo, la cosa che più infastidisce è ricevere degli spoiler indesiderati. E, soprattutto quando questi ci arrivano senza preavviso, finiamo per essere facilmente irritabili. Proprio su questo presupposto si sono basati alcuni dei doppiatori della serie animata My Hero Academia per scherzare con un loro collega rimasto indietro.

Durante un programma radiofonico dedicato al franchise, erano ospiti tre dei principali attori dell'anime: Yamashita Daiki (voce di Izuku "Deku" Midoriya), Okamoto Nobuhiko (voce di Bakugo Katsuki) e Masuda Toshiki (voce di Eijiro Kirishima). Nel corso della loro conversazione il discorso cade sulle novità che attendono i fan nel corso della quarta stagione, e agli ultimi due viene in mente l'idea per uno scherzo.

La voce di Bakugo svela a quella di Kirishima che Daiki non legge i capitoli di My Hero Academia sullo Weekly Shonen Jump. Il doppiatore del protagonista spiega che a lui piace comprare i volumi riassuntivi una volta che questi si sono accumulati, e che quindi è rimasto un po' indietro con le avventure che seguono quelle raccontate nella trasposizione animata.

Ovviamente i due non si lasciano scappare l'occasione e cominciano a fingere di rivelare sconvolgenti avvenimenti in procinto di avvenire nel manga opera di Kohei Horikoshi. Okamoto gli anticipa che Deku morirà, mentre Masuda incalza affermando che ad ucciderlo sarà niente di meno che il suo idolo nonché mentore: All Might. Chiaramente scoppiano tutti in una risata, essendo il tutto altamente improbabile.

Ma la coppia non si ferma, e giura al collega che a morire sarà Mineta. Anche a questa anticipazione la voce di Deku sembra non credere, anche se il dubbio appare restare in maniera più subdola, non trattandosi di un personaggio strettamente principale o indispensabile per la storia. Sulle risate che seguono si chiude la registrazione che potete ascoltare nel video riprodotto nella parte alta di questa notizia.

Che ne pensate? Vi ha divertito come i doppiatori di My Hero Academia scherzano tra di loro su una tematica tanto fastidiosa come gli spoiler? A voi è mai capitato, magari proprio perché preferite ,come Yamashita Daik,i fruire di un'opera tutto d'un fiato quando questa ha già accumulato un bel numero di volumi cartacei? Fatecelo sapere nei commenti!