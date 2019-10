League of Legends: Arcane, annunciata la serie animata

Mentre il videogioco di League of Legends sta per introdurre un nuovo personaggio, la Riot Games continua a preparare eventi speciali per festeggiare i dieci anni di vita della propria opera. In questo lungo lasso di tempo, il mondo di LoL ha conquistato tanti giocatori che adesso potranno godersi anche la serie animata League of Legends: Arcane.

Per presentare i propri Eroi, spesso League of Legends è stato accompagnato da cortometraggi animati. Ora però la Riot Games ha deciso di creare una vera e propria serie animata basata sul mondo creato. Questa si intitolerà League of Legends: Arcane, come svelato durante l'evento speciale per i dieci anni di League of Legends. Poco si sa sulla trama se non che si focalizzerà sulle origini di due campioni del videogioco.

"Dai creatori di League of Legends arriva una nuova serie animata sulle origini di due iconici campioni e il potere che li separerà". La Riot Games ha anche pubblicato un trailer per League of Legends: Arcane che potete vedere in alto alla notizia: il video ci fa conoscere innanzitutto la data di uscita, ovvero il 2020, mentre ci fa poi spaziare tra luoghi conosciuti e sconosciuti e dandoci modo di scoprire alcuni dei personaggi chiave di Arcane. Cosa ne pensate di questo primo trailer?

Con i suoi otto milioni di utenti connessi contemporaneamente, League of Legends è uno dei videogiochi più popolari di sempre.