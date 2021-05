League of Legends: Arcane arriverà su Netflix, il trailer svela la data di uscita

Il videogioco League of Legends, attivo da oltre un decennio, è uno dei re degli e-sports. La sua fama è cresciuta di anno in anno e ha coinvolto decine di milioni di giocatori in un'infinità di partite, tra amatoriali e professionistiche. LOL è sulla cresta dell'onda anche dopo tanti anni e per questo è stato annunciato anche un altro progetto.

Nel 2019 fu rivelata l'esistenza del progetto animato League of Legends: Arcane che avrebbe portato i personaggi del mondo di LOL alle prese con un'altra storia. Con l'arrivo della pandemia da Coronavirus tuttavia ci sono stati forti rallentamenti nella produzione che sancirono il rinvio di Arcane al 2021.

Ma il 2021 ora è arrivato e Netflix pubblica un nuovo trailer per League of Legends: Arcane, confermando che il prodotto di Fortiche Production arriverà sulla nota piattaforma di streaming. Il trailer disponibile in alto presenta delle scene veloci e adrenaliniche che coinvolgono alcuni dei Campioni del videogioco, alternate dal logo di Arcane.

Lo stesso trailer conferma che la serie animata di League of Legends: Arcane arriverà negli ultimi mesi dell'anno, più precisamente durante l'autunno. Di conseguenza è lecito aspettarsi un'uscita di questa prima stagione tra settembre e novembre. Per ora non è stato ancora rivelato il numero di episodi totali, ma nei piani iniziali c'erano più stagioni in programma per League of Legends: Arcane.